Una lettera al Questore per ringraziare l’ispettore Benito Casciaro

Una lettera indirizzata al questore di Lecce per ringraziare l’ispettore Benito Casciaro per il suo gesto eroico.

“L’Ispettore ha salvato la mia vita, mettendo a repentaglio la propria”.

Inizia così la lettera che il signor Andrea, commerciante veneto di 52 anni in vacanza nel Salento, ha inviato al Questore della provincia di Lecce.

I fatti risalgono all’11 luglio scorso quando, intorno a metà mattinata, libero dal servizio, il nostro collega si godeva il mare di Porto Miggiano con i suoi due figli. Ha udito da lontano le grida di aiuto provenienti dal mare aperto che hanno catturato la sua attenzione.

Il signor Andrea era stato colto da un improvviso malore che gli impediva di nuotare e di rimanere a galla.

In quei momenti non bisogna tentennare, ogni attimo può salvare una vita, così l’ispettore, dopo aver messo al sicuro i propri figli su uno scoglio vicino, si è lanciato a nuoto verso il bagnante in difficoltà, che si trovava a circa 50 metri.

Il poliziotto ha raggiunto il malcapitato ed è riuscito a portarlo in salvo.

​Un’azione mossa dal senso del dovere e dal desiderio di salvaguardare una vita umana, che il messaggio di gratitudine scritto da Andrea verso la Polizia di Stato ha fatto sì che emergesse.

​Una testimonianza limpida di cosa significhi indossare una divisa: una scelta di vita che non va mai in vacanza.