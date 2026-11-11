Ricetta del giorno: Hamburger vegetariani

Ingredienti per 4 persone
4 zucchine
4 patate
2 uova fresche
100 gr di pangrattato
50 gr di Parmigiano Reggiano
25 gr di paprika
Olio evo
50 gr di farina 00 o integrale
Sale
Pepe
Procedimento:
Lessare le patate in abbondante acqua salata;
Sbucciarle e schiacciarle;
Lavare e grattugiare le zucchine;
Farle dorate in una padella con un filo di olio evo;
Lasciare freddare;
In una coppa capiente unire le patate, le zucchine, il Parmigiano Reggiano, il pangrattato, la paprika e la farina;
Condire con sale e pepe;
Mescolare fino a formare un impasto non troppo molle (qualora risultasse troppo morbido, aggiungere farina);
Lasciare riposare 10 minuti;
Formare delle palline e schiacciarle dando forma agli hamburger;
Cuocere in padella antiaderente con un filo di olio evo lasciandoli dorare 5 minuti per lato.
Tag: Hamburger, Hamburger vegetariani, cucina vegetariana
Claudia Forcignanò
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