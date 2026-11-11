L’almanacco di oggi 11 novembre

Il Santo del giorno: S. Martino di Tours. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Te Santu Martinu, ogne mostu denta vinu. Significato: Di San Martino, ogni mosto diventa vino.
– Sono nati in questo giorno
1821 Fyodor Dostoyevsky
1972 Alessia Marcuzzi
1974 Leonardo Di Caprio
– Proverbio
La roba non è di chi se la fa, ma di chi se la gode
– Accadde oggi
1851 viene brevettato il telescopio
1918 termine ufficiale della I Guerra Mondiale
1963 Aldo Moro, democristiano, sostituisce Giovanni Leone divenendo presidente del governo
1992 la chiesa anglicana è favorevole all’ammissione delle donne al sacerdozio
– Scoperte
1983 11 novembre Fred Cohen ralizza il primo virus per computer