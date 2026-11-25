Una giornata di sport, agonismo e partecipazione, con il mare di Punta Pizzo a fare da cornice a una manifestazione che ha richiamato nel Salento atleti provenienti da tutta Italia. Il Trofeo Nazionale Leo Constructions – Ciclocross del Salento, andato in scena domenica 22 novembre a Gallipoli, ha incoronato Francesco Carnevali e Chiara Radesca nelle due prove Open, ma ha regalato anche una soddisfazione speciale alla società organizzatrice grazie al successo di Enrico Paolo Ciccarese tra gli Esordienti di secondo anno.

Proprio la vittoria del giovane portacolori della Leo Constructions Racing Team ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. Dopo aver lasciato spazio agli avversari nelle prime tornate, Ciccarese ha atteso l’ultimo giro per sferrare l’attacco decisivo, staccando tutti e presentandosi in solitaria sul traguardo. Una prestazione che gli ha permesso di chiudere in 25’12”, con 13 secondi di vantaggio su Alessio Sorrenti dell’Etna BFL Valverde e 30 su Gabriele Sabatelli della Sei Sport. La società salentina ha festeggiato anche il terzo posto di Giulio Rizzo tra gli Esordienti di primo anno, gara vinta da Mattia Cairo della D’Amico Bike School davanti a Manuel Di Ruggiero della Fusion Bike.

Il bilancio complessivo dell’appuntamento parla di circa 250 partecipanti in rappresentanza di 57 società e almeno otto regioni italiane. Numeri ai quali si aggiunge una presenza significativa di pubblico: secondo le stime degli organizzatori, sono state circa mille le persone che hanno raggiunto il campo gara nel corso della mattinata, tra atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati.

La competizione si è sviluppata su un tracciato di 2,6 chilometri, caratterizzato dall’alternanza di sabbia e sterrato, ricavato all’interno del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo. Partenza e arrivo sono stati allestiti presso l’Ecoresort Le Sirenè. L’organizzazione è stata curata dalla Leo Constructions Racing Team, in collaborazione con Caroli Hotels e con il patrocinio del Comune di Gallipoli. In apertura, il sindaco Flavio Fasano ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando la soddisfazione per la partecipazione e la risposta del territorio.

Carnevali e Radesca protagonisti nelle prove Open

Nella gara maschile Open, il Cycling Cafè Racing Team ha fatto doppietta grazie a Francesco Carnevali e Andrea Ricca. Il primo ha completato i dieci giri in 59’09”, mentre il compagno di squadra ha chiuso in 1h01’07”. Terza posizione per Marco Russo del Team Go Fast Puglia Aradeo, che ha fermato il cronometro a 1h03’29”.

Tra le donne, affermazione assoluta per Chiara Radesca della Bike & Sport Team, prima dopo sei tornate con il tempo di 45’48”. Alle sue spalle Sara Di Meo del Cycling Cafè Racing Team, staccata di un minuto e 35 secondi. Il terzo posto è andato a Ilenia Matilde Fulgido del Ciclo Team Valnoce, vincitrice anche della categoria Élite in 48’44”. Nella graduatoria Under 23, alle spalle delle prime due classificate, si è piazzata Aurora Falabella della D’Amico Bike School.

Le altre categorie giovanili

Numerosi i verdetti arrivati dalle gare riservate alle categorie giovanili. Tra le Esordienti di primo anno si è imposta Carlotta Angelozzi dell’Abruzzo Cycling Team, mentre nella prova di secondo anno il successo è andato a Sara Cassanelli della Polisportiva Gaetano Cavallaro.

L’Abruzzo Cycling Team ha festeggiato un’altra vittoria con Matilde Donati, prima tra le Allieve di primo anno in 29’58”. Alle sue spalle Giorgia Fiorani del Cycling Cafè Racing Team, seconda in 30’20”, e Karla Scalia del Mongibello MTB Team, terza in 30’29”. Nella categoria Allieve di secondo anno ha invece prevalso Ilaria Crassetti del Cycling Cafè Racing Team, che ha concluso la prova in 28’49”, precedendo Rebecca Ventola della Fusion Bike e Flavia Maria Zuccarello del Mongibello MTB Team.

Tra le Donne Juniores il gradino più alto del podio è stato conquistato da Maria Bertesteanu del Cycling Cafè Racing Team, al traguardo dopo sei giri in 46’02”. Eleonora Cristina Valluzzi della Loco Bikers ha invece ottenuto il miglior risultato nella classifica complessiva Donne Master.

Nelle gare maschili, Andrea Saracino della Fusion Bike ha conquistato la prova Allievi di primo anno in 25’35”, precedendo di appena due secondi Mattia Muraglia della 1D+ Un Dente in Più. Terza posizione per Domenico Maglio, compagno di squadra del vincitore.

Ancora più combattuta la gara degli Allievi di secondo anno, decisa a favore di Pasquale Cianni della D’Amico Bike School. Il vincitore e Federico Possanza della Race Mountain-GM Sport hanno chiuso entrambi con il tempo di 24’16”, ma l’ordine d’arrivo ha premiato Cianni. Terzo Luciano Schettini della 1D+ Un Dente in Più.

Tra gli Juniores, dopo sette giri, vittoria per Pietro De Micheli della 1D+ Un Dente in Più in 41’54”. Secondo Enzo Di Stefano della Race Mountain-GM Sport, a 20 secondi, mentre il terzo posto è andato ad Alessandro Metafuni, compagno di squadra del vincitore, in 42’59”.

Master, ecco tutti i vincitori

Spazio anche alle quattro fasce Master, che hanno completato il programma agonistico della giornata. Nella prima fascia si è imposto Giacomo Colona della Puglia Challenge, davanti a Vittorio Carrer del Team Eracle e Vincenzo Canale della Cicli Ilario.

Nella seconda fascia successo per Luca Nigro dello Stregone Volante, seguito da Donato Capitaneo della Sei Sport ed Ernesto Angelini della Scuola Ciclismo Narducci Team Cofano. Luigi Carrer della Fusion Bike ha conquistato invece la terza fascia, precedendo Biagio Palmisano della Sei Sport ed Emanuele Fusaro del Team MMBike Andria.

Nella quarta fascia affermazione di Emilio Radesca del Ciclo Team Valnoce, con Antonio Pellegrino del G.C. Totò Pellegrino Otranto al secondo posto e Tommaso Barbaro del G.S.C. Baser al terzo.

La vigilia tra ciclismo, inclusione e valorizzazione del territorio

La manifestazione era stata presentata sabato 21 novembre, negli spazi dell’Ecoresort Le Sirenè di Caroli Hotels, durante l’incontro “Gallipoli · Tra terra e mare”, moderato da Enrica Frassanito. A fare gli onori di casa Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, e Olsi Paja, amministratore unico della Leo Constructions Racing Team.

Tra gli interventi più significativi quello di Tommaso De Palma, presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana, che ha evidenziato il percorso di crescita intrapreso dalla società di Copertino, soprattutto sul fronte giovanile. La Leo Constructions può contare in questa stagione su venti atleti tra Esordienti e Allievi, tutti provenienti dal Salento: un dato che testimonia il lavoro svolto per costruire un vivaio radicato sul territorio. Nel corso della serata sono stati presentati i ragazzi e lo staff tecnico, con un riconoscimento al contributo dei soci fondatori Elio, Massimo e Andrea Leo e del presidente onorario Ivano Telesca.

Sono intervenuti anche Marco Castellano, vicepresidente del Comitato Regionale FCI Puglia, Sergio Quarta, presidente del Comitato Provinciale FCI Lecce, e Sabino Piccolo, consigliere regionale della Federazione. Michele Carella e Franco De Rosa, fondatori del circuito Mediterraneo Cross, hanno ripercorso il significato del progetto interregionale, mentre Domenico Del Vecchio, responsabile regionale del ciclocross, e Udo Corrado, responsabile regionale del fuoristrada, hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’appuntamento gallipolino.

La conferenza ha offerto inoltre l’occasione per affrontare il tema dello sport come strumento di inclusione. Adriano Bolognese, presidente dell’ASD Mollare Mai ed ex atleta del fuoristrada oggi impegnato nello sport paralimpico, ha illustrato le attività dell’associazione per favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità attraverso handbike e tandem. Tra i progetti del 2026 anche il Giro del Salento per la Pace, iniziativa di 210 chilometri articolata in tre giornate.

Paola Pellegrino, in rappresentanza di Onda Viva ASD, ha invece raccontato l’impegno per rendere accessibili il mare e gli sport acquatici. Una collaborazione che coinvolge anche la Leo Constructions Triathlon Team e che trova una delle sue espressioni nelle attività organizzate al Dinamiko Beach di Sant’Isidoro, marina di Nardò. Il lido è stato premiato dalla Regione Puglia con il Granello d’Oro nella categoria “Accessibile”, grazie alle soluzioni adottate per favorire la partecipazione delle persone con disabilità.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi della tutela ambientale, con le iniziative Plastic Free promosse da Onda Viva, e della correttezza sportiva. Il Panathlon Club Junior Lecce ha infatti assegnato un riconoscimento fair play a Gabriele Sabatelli, premiandone la sportività.

A documentare la presentazione e a raccogliere le testimonianze dei protagonisti è stata infine WebTV Bea, che ha realizzato anche un’intervista ad Attilio Caputo. Un appuntamento che, oltre ai risultati sportivi, ha messo in evidenza la capacità del ciclocross di unire competizione, promozione del territorio, attenzione ai giovani e inclusione.