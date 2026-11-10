Cgil Puglia: ‘I numeri del carovita sono drammatici, basta interventi spot’

Quelli del carovita “sono numeri drammatici e noi, come Cgil, alla domanda ‘cosa ci resta?’ otteniamo una risposta che è drammatica: ci resta molto poco, prima ancora di arrivare a fine mese. Questo significa che il carovita non è solo un dato economico, ma rappresenta una condizione sociale di sofferenza dentro cui si trovano le persone e che merita una risposta”. Lo ha dichiarato la segretaria generale Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine del confronto con gli studenti e gli economisti, a Bari, promosso in vista dello sciopero generale del 20 novembre e in cui è stato presentato il dossier ‘Cosa ci resta? Il costo della vita in Puglia’.
“Il senso dello sciopero – ha detto Bucci – è sicuramente questo: una risposta che porta dentro dei punti di rivendicazione sindacale, tra cui la necessità di adeguare i salari dei lavoratori e delle lavoratrici”.
Sul decreto Bollette e le misure previste dalla Manovra di Bilancio 2027, “il Paese non può crescere con la politica dei bonus, che non risolve il problema perché è come se dopasse la condizione economica del Paese – ha commentato Bucci. – Abbiamo bisogno di strutturare un piano reale per lo sviluppo, a partire dal lavoro che non può essere più precario, che non può essere più sottopagato”.
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