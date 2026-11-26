ARNESANO (Lecce) – Due concerti per salutare un luogo che per oltre sei anni è stato la casa della musica ad Arnesano, il centro propulsore di un progetto culturale e sociale riconosciuto ben oltre i confini pugliesi, uno spazio di incontro e di crescita per un’intera comunità diventata “Il Paese degli Archi”. Con gli appuntamenti di sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre, l’Associazione Musicale Opera Prima si congeda dal Teatro Oratorio Don Orione, affettuosamente chiamato da tutti il “teatrino”, sede in questi anni della Stagione concertistica e delle attività di SMA – Sistema Musica Arnesano, il progetto di formazione musicale inclusiva rivolto ai bambini e ai ragazzi del territorio.

A salutare il teatrino saranno prima tre affermati musicisti pugliesi, Gabriele Ceci, Ludovica Rana e Mirco Ceci, protagonisti di un concerto tra Haydn e Beethoven, e poi proprio i giovanissimi musicisti delle orchestre SMA, cresciuti musicalmente tra quelle mura, con un appuntamento dal titolo emblematico, Les Adieux. Due concerti dal particolare valore simbolico, inseriti nella IX Stagione concertistica Opera Prima, diretta da Ludovica Rana, che proseguirà nel 2027 tra Monteroni di Lecce e Lecce.

SABATO 28 NOVEMBRE: L’ULTIMO CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA NEL TEATRINO

Sabato 28 novembre (ore 19.30, biglietto 7 euro) al Teatro Oratorio Don Orione di Arnesano va in scena Dal salotto alla sala del trono, concerto che vede protagonisti Gabriele Ceci al violino, Ludovica Rana al violoncello e Mirco Ceci al pianoforte.

Il programma mette a confronto due capolavori del repertorio per trio con pianoforte, composti a distanza di pochi decenni ma appartenenti a mondi espressivi differenti. Il Trio Hob. XV:31 di Haydn, appartenente alla maturità del compositore, mostra l’equilibrio tra invenzione melodica e brillantezza strumentale che caratterizza la sua scrittura cameristica. Chiude la serata il Trio Arciduca op. 97 di Beethoven, dedicato all’arciduca Rodolfo d’Austria, suo allievo e mecenate. Eseguito per la prima volta nel 1814 con lo stesso Beethoven al pianoforte, fu una delle ultime apparizioni pubbliche del compositore come interprete, ormai segnato dalla sordità. Opera di ampio respiro sinfonico, è considerata una delle vette della letteratura per trio.

«Questo è l’ultimo concerto di musica da camera che l’Associazione Musicale Opera Prima realizzerà nel “teatrino”, come lo abbiamo affettuosamente chiamato in questi anni. Lontano dai grandi circuiti, ma mai ai margini della cultura, il “teatrino” ha accolto sul suo palcoscenico musicisti di grandissimo valore: primo tra tutti Ettore Pagano, vincitore del Premio Regina Elisabetta, insieme ad Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, al noto critico musicale Sandro Cappelletto, a Danilo Rossi, già prima viola del Teatro alla Scala di Milano, al celebre Quartetto Werther, alla violoncellista Silvia Chiesa, ai violinisti Francesco D’Orazio, Andrea Cicalese e Marco Rizzi, ai pianisti Filippo Gorini, Massimo Spada, Francesco Marra, Giuliano Mazzoccante e Maddalena Giacopuzzi. Sono tutti nomi che animano le più importanti programmazioni concertistiche italiane.

Ho voluto essere io, insieme a Mirco e Gabriele Ceci, straordinari musicisti pugliesi, a chiudere questo splendido capitolo della storia della nostra Associazione. Ogni nota suonata in quel “teatrino” continuerà a vivere nella memoria di chi ha condiviso questa esperienza» dice Ludovica Rana.

IL TEATRINO, OLTRE SEI ANNI DI MUSICA E DI VITA DI COMUNITÀ

Cala dunque il sipario sull’esperienza di Opera Prima nel Teatro Oratorio Don Orione: una bella storia in un luogo del cuore per tutto il paese di Arnesano. L’ex Cinema Don Orione, diventato nel 2020 Teatro Oratorio Don Orione, è stato in questi anni la casa del progetto Sistema Musica Arnesano e di chi ha voluto riunirsi intorno alla musica classica.

Quel teatro l’Associazione Musicale Opera Prima lo ha restaurato con fondi della Regione Puglia, restituendolo al paese, riempiendolo di vita, di prove, di sogni e di applausi. Tutti, in questi anni, lo hanno chiamato affettuosamente “teatrino”, con la tenerezza che si riserva a ciò che si ama.

I bambini e le bambine della scuola primaria di Arnesano, grazie al progetto SMA, avviato nel 2017, hanno ricevuto lezioni gratuite e strumenti in comodato d’uso gratuito, fino a formare una vera e propria Orchestra di Comunità.

Sono nate quattro orchestre: Andantino, Allegro, Pizzicato e Presto, dirette da professionisti di assoluto prestigio, che si sono distinte in numerosi concorsi nazionali, hanno partecipato a manifestazioni di vita civile particolarmente rappresentative e si sono affermate come un presidio sociale e culturale di grande valore.

Negli ultimi due anni l’Orchestra SMA è stata protagonista di numerosi concerti e iniziative: al Festival della Tuscia e nella Basilica di Santa Cecilia a Roma con i Pueri Cantores della Cappella Sistina; al concerto di presentazione del Festival della Notte della Taranta; al Festival ClassicheFORME, con un flash mob al concerto di apertura alla città, con la presenza di Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker; al Teatro Apollo di Lecce per la cerimonia di consegna delle onorificenze organizzata dalla Prefettura di Lecce; all’aeroporto di Brindisi per le riprese cinematografiche del docufilm Virtuosity; al Giffoni Film Festival per la presentazione del documentario Il Paese degli Archi; al Teatro Verdi di Brindisi con il pianista Mirko Signorile per il Concerto per il nuovo anno; al Teatro Politeama Greco di Lecce per il concerto Il suono delle parole della Polizia di Stato; alla Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca e nelle programmazioni artistiche di vari Comuni della Puglia.

Sin dalla sua nascita l’Orchestra SMA è stata diretta da personalità autorevoli del mondo musicale che hanno permesso ai giovanissimi musicisti di interagire con maestri di grande talento, apprendere nuove tecniche e sviluppare capacità artistiche: Simone Genuini, Alfonso Girardo, Edoardo Rosadini, Giuseppe Carabellese, Andrea Gargiulo, David Romano, Antonio Martino, Tommaso Reho, Marco Grasso, Fausto Castiglione, Gabriele Monte.

Soggetto FNSV per il Ministero della Cultura e sostenuto dalla Regione Puglia, il progetto Orchestra Sistema Musica Arnesano gode del sostegno del Borletti Buitoni Trust, della Banca Popolare Pugliese e di Angelini Industries.

“IL PAESE DEGLI ARCHI”: ORA DISPONIBILE SU YOUTUBE IL DOCUMENTARIO CHE RACCONTA LA STORIA DI SMA

A raccontare la storia di questa comunità e del progetto di formazione musicale che l’ha trasformata è anche il documentario “Il Paese degli Archi”, firmato dalla giornalista Azzurra De Razza e dal videomaker Daniele Pignatelli. È stato presentato il 24 luglio 2025 nell’ambito della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, alla presenza di una rappresentanza dell’Orchestra SMA protagonista di un breve concerto.

Il documentario, finora inedito, è adesso visibile su sulla pagina YouTube di Opera Prima, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=r8o5Z1svWVI.

Girato nell’arco di circa sette mesi del 2024, Il Paese degli Archi racconta, attraverso le testimonianze dei protagonisti (tra cui la pianista Beatrice Rana), dei bambini e delle loro famiglie, le origini e l’evoluzione di un progetto che dal 2017 ha portato lo studio di violino e violoncello tra le materie curriculari di due scuole primarie del Salento, ad Arnesano e Monteroni di Lecce. Una delicata rivoluzione culturale che ha trovato proprio nel teatrino uno dei suoi luoghi più rappresentativi e di cui il documentario restituisce la dimensione artistica, educativa e sociale.

SABATO 5 DICEMBRE: “LES ADIEUX”, LE ORCHESTRE SMA SALUTANO LA LORO CASA

Sabato 5 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Oratorio Don Orione, l’ultimo concerto sarà una festa, perché è così che si saluta una casa amata. Les Adieux riunirà sul palco le musiciste e i musicisti delle Orchestre Allegro, Pizzicato e Presto di Sistema Musica Arnesano, dirette da Gabriele Monte, portando in scena il frutto di un percorso di formazione e inclusione attraverso la musica.

Risuoneranno i brani della tradizione natalizia e le trascrizioni di danze per orchestre giovanili: polka, valzer, tip tap, can can, in un vortice di ritmo e allegria. L’Orchestra Presto eseguirà le pagine scritte da Vincenzo Rana su temi barocchi, su Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, sulla Carmen di Bizet e sulla pizzica di Stifani, in un abbraccio ideale tra la grande tradizione colta e l’anima popolare del Salento.

Particolarmente significativo sarà il momento conclusivo della serata, affidato a un ensemble di violoncelli che eseguirà gli stessi temi da “Nuovo Cinema Paradiso” proposti al concerto di inaugurazione del teatrino, il 22 luglio 2020. In quell’occasione c’erano talentuosissimi musicisti arrivati da ogni parte d’Italia, selezionati per una Residenza d’Artisti SIAE. Oggi quella stessa partitura sarà suonata dalle violoncelliste formate dal progetto Sistema Musica Arnesano, allieve di Ludovica Rana, che le ha accompagnate fin dal primo giorno di vita del progetto e che si esibirà con loro. Le giovani musiciste sono Caterina Attanasio, Gaia Mazzeo, Emma Pagliara e Martina Quarta: dove un tempo suonavano ospiti da tutta Italia, oggi suonano le ragazze di Arnesano, cresciute musicalmente tra quelle mura.

“La musica, con i temi del celebre film di Tornatore, ci riporterà indietro nel tempo, in quel luogo che il secolo scorso era un vecchio cinema e che nel 2020 è tornato a vivere.

Il seme piantato in questi ultimi anni è diventato albero – dice Maria Pina Solazzo, direttrice didattica di SMA e vicepresidente dell’associazione Opera Prima -. Si saluta un teatro, ma non si saluta la musica. Ciò che Opera Prima ha costruito in questi anni non è fatto di pareti e di sipari, ma di talenti, di amicizie, di una comunità che ha imparato a stare insieme ascoltando”.

L’evento è a ingresso gratuito e sarà trasmesso in diretta: il link della diretta sarà pubblicato sul profilo social dell’Associazione il 5 dicembre.

LA STAGIONE CONCERTISTICA OPERA PRIMA PROSEGUE NEL 2027

La IX Stagione concertistica Opera Prima riprende nel 2027 a Monteroni di Lecce, al Teatro Tenda – Melograni Martino, con il trio formato da Francesco D’Orazio, Ludovica Rana e Liubov Gromoglasova, protagonisti il 23 gennaio di Tra giovinezza e maturità, tra Bernstein, Henze e Brahms.

Il 13 febbraio è dedicato alla presentazione del Festival di Pasqua, con il duo formato da Marco Mancini, sassofono, e Camilla Chiga, pianoforte, in un programma novecentesco che mette in dialogo Decruck, Desenclos e Prokofiev.

Dal 26 al 28 marzo, al Teatro Paisiello di Lecce, arriva quindi il Festival di Pasqua (evento fuori abbonamento).

Appuntamento conclusivo sabato 17 aprile a Monteroni di Lecce con Giulia Falzarano, protagonista del recital pianistico Verso l’isola gioiosa. Un viaggio da Beethoven a Chopin, da Skrjabin a Debussy, attraverso alcune delle pagine più significative e suggestive del repertorio pianistico.

La IX Stagione concertistica Opera Prima è organizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana, e conferma anche per il 2026-2027 il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Biglietteria su Vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/tour/opera-prima/4447

Posto intero non numerato 7 euro, abbonamento stagione 35 euro (Festival di Pasqua escluso). Il concerto del 5 dicembre 2026 è a ingresso gratuito.