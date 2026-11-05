Dal 6 al 15 novembre Monteroni si colora con “San Martino in piazza”

MONTERONI DI LECCE – Tutto pronto a Monteroni di Lecce per la dodicesima edizione di “San Martino in Piazza”, la tradizionale sagra culturale dedicata al vino novello, ai sapori locali e alla convivialità.

Il centro salentino di prepara all’evento in programma dal 6 al 15 novembre, organizzato dalla Pro Loco di Monteroni, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Monteroni di Lecce, della Regione Puglia, del Gal Valle della Cupa, con la collaborazione di numerosi enti, associazioni e partner del territorio.

Si tratta di giornate di festa, cultura e musica, che trasformeranno il centro storico del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto (Piazza Falconieri e Palazzo Baronale), tra degustazioni, spettacoli, mostre, animazione, convegni e concerti.

Programma ed eventi collaterali sono stati presentati questa mattina a Palazzo Adorno dalla consigliera provinciale Laura Alemanno, dal vice presidente della Pro Loco Monteroni Giuseppe Cosma, con i componenti Riccardo Mancarella e Martina Dorini.

“Porto il saluto del presidente Fabio Tarantino e della Provincia di Lecce, che ha inteso condividere le finalità e lo spirito di questa manifestazione. Siamo al fianco dei Comuni come Monteroni che, attraverso questi eventi, si raccontano e promuovono occasioni di sviluppo culturale e di recupero delle tradizioni, anche nell’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Un ringraziamento va rivolto alla locale Pro Loco ed all’amministrazione monteronese, per una manifestazione che diviene uno strumento di promozione straordinaria dell’identità salentina e che regala alla comunità momenti di festa, tradizione e socialità autentica. Sostenere iniziative come “San Martino in Piazza” significa credere nella forza delle persone e nella loro capacità di rendere il nostro Salento sempre più vivace e accogliente”, dichiara la consigliera provinciale Laura Alemanno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo al di fuori della stagione estiva, dimostrando concretamente come la destagionalizzazione dell’offerta culturale e artistica sia una risorsa accessibile e vincente, anzi facilitata in un territorio ricco di storia, cultura, artigianato e tradizioni enogastronomiche come la Valle della Cupa, di cui Monteroni fa parte.

“San Martino in Piazza” prenderà il via domani venerdì 6 novembre (ore 10.30) con la visita guidata all’Azienda Agricola Loto e il percorso didattico con osservazione delle arnie; sabato 7 (ore 10.30) in programma la visita guidata all’Azienda Donna Oleria con degustazione finale; venerdì 13 (ore 18.30), presso l’Hopera Laboratorio Urbano, appuntamento con il convegno culturale sul tema della storia cittadina, con interventi di docenti, archeologi, componenti di associazioni di categoria.

Sabato 14 e domenica 15 novembre il clou di “San Martino in Piazza”, con le attività della sagra culturale: apertura stand gastronomici, spettacoli musicali e teatrali, esibizioni estemporanee, laboratorio di pasta fatta in casa, con il coinvolgimento di altre associazioni locali.

Si comincia sabato 14 novembre: ore 16 Apertura stand e mercatino Piazza Falconieri; ore 18.30 Apertura sagra e corteo teatralizzato “Bacco e Baccanti” – Piazza Falconieri; ore 19.15 Scuola di danza Everdance – Piazza Falconieri; ore 19.30 Letture di vino con Lorenzo Tarantino – Salone; ore 20 Flash mob della scuola di danza Off Balance – Piazza Falconieri; ore 20 Salento Sound – Atrio del Palazzo; ore 21 Dakkama in concerto – Piazza Falconieri, Earthtikal Towa dj set – Terrazza; ore 23 Raffaella e band – Piazza Falconieri; ore 0.30 Jason P dj set – Ex Biblioteca; ore 1 Mirko Smith dj set – Ex Biblioteca; ore 1.30 Davide Riezzo dj set – Ex Biblioteca.

Domenica 15 novembre l’ultimo giorno di “San Martino in Piazza”: ore 11 Apertura stand e mercatino – Piazza Falconieri, Laboratorio di pasta fresca – Ex Biblioteca, Animazione per bambini con Dialogos – Terrazza; ore 11.30 Moon Troon Band – Piazza Falconieri, Dannaccio dj set – Atrio del Palazzo; ore 12 Gioco Divino – Ex Biblioteca; ore 15.30 Fede Roots – Atrio del Palazzo; ore 16 Huntrix – Piazza Falconieri; ore 16.30 Krio – Atrio del Palazzo; ore 17 Principesse – Piazza Falconieri, Battle Live Break – Atrio del Palazzo; ore 18 Scuola Akom – Piazza Falconieri; ore 19 Teatro Kalos – Salone; ore 20 Toni Tarantino & Band con il coro Mani Bianche – Piazza Falconieri; ore 22 Café Chinasky – Piazza Falconieri.