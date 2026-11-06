Dal Salento all’Europa: Marco Fattizzo e la business school che forma i professionisti HR

È salentino, ha alle spalle una carriera trentennale tra risorse umane, formazione e comunicazione e oggi guida una business school con uno sguardo europeo. Marco Fattizzo è il fondatore (insieme ad Helena Hagan) di Bianco Lavoro e il direttore del Master in Risorse Umane di Bianco Lavoro Academy, uno dei percorsi più conosciuti e gettonati del settore. Il motivo è una combinazione ancora rara in Italia: un modello didattico innovativo e crediti professionali riconosciuti a livello europeo.

Trent’anni di risorse umane, dal Salento all’Europa

Il percorso di Fattizzo comincia nel mondo delle agenzie per il lavoro, nella selezione di personale per il turismo e l’ospitalità, quando la ricerca dei candidati si faceva ancora con metodi analogici. Nel 2007 l’incontro con Helena Hagan, anche lei con una lunga esperienza nelle risorse umane: da quella collaborazione nasce in Emilia-Romagna Bianco Lavoro, prima portale dedicato a lavoro e carriere, poi società di servizi per le aziende e infine Academy con i suoi Master. Oggi il progetto ha una dimensione internazionale, con una sede operativa in Slovacchia e collaborazioni con decine di realtà europee (tra cui il Web Summit di Lisbona e la Sapienza di Roma).

«In trent’anni ho visto cambiare quasi tutto nel modo di selezionare e formare le persone, ma una cosa è rimasta uguale: le aziende cercano professionisti preparati e capaci di relazione», racconta Fattizzo. «Il Salento ha tantissimi giovani laureati con queste qualità. Oggi possono formarsi e lavorare nelle risorse umane anche senza dover per forza fare le valigie».

Una business school con crediti europei

Uno dei punti che distingue il Master, è il sistema di certificazione. Il percorso rilascia crediti formativi professionali (CFP) attraverso le certificazioni delle competenze ICEP (Institute of European Certification of Personnel), di validità europea e collegate alla classificazione europea delle professioni ESCO della Commissione Europea. L’attestato finale è inoltre idoneo all’iscrizione al Registro AICQ SICEV come HR Generalist Manager, secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. Bianco Lavoro è ICEP Competence Center ed è tra i membri del Pact for Skills, l’iniziativa della Commissione europea per le competenze.

«Lavorando ogni giorno tra l’Italia e il resto d’Europa ho il polso di come si stanno muovendo le aziende: le competenze HR diventano sempre più comparabili tra un Paese e l’altro», osserva Fattizzo. «Una certificazione riconosciuta a livello europeo permette di dimostrare cosa si sa fare, non solo dove si è studiato. È questa la differenza che i nostri corsisti ci raccontano quando affrontano un colloquio».

On demand evoluto: studiare quando si vuole, senza restare soli

Il Master in Risorse Umane si segue interamente online, in una modalità che l’Academy ha coniato come on demand evoluto: si studia nei tempi che si preferiscono, ma con ottima interazione con i docenti, tutoraggio costante e networking con colleghi e professionisti del settore. Le lezioni live sono facoltative e restano registrate, e i contenuti coprono selezione, normativa e paghe, formazione e sviluppo, organizzazione, HR digitale e intelligenza artificiale.

Il percorso è orientato al lavoro anche nei risultati. Secondo i dati diffusi dall’Academy, rilevati tramite i profili LinkedIn (e quindi verificabili da chiunque) su chi ha conseguito la certificazione da almeno dodici mesi, il 92% dei corsisti risulta attivamente occupato e l’85% dichiara che il Master è stato decisivo per il proprio lavoro o la propria carriera. Con la formula Garanzia è prevista inoltre una collaborazione o un tirocinio retribuito.

Un’opportunità per i giovani del territorio

L’Academy mette a disposizione una borsa di studio del 50%, assegnata in base a motivazione e potenziale, senza limiti di età o di reddito. Tutte le informazioni sul programma, i docenti e le certificazioni sono disponibili sulla pagina del Master in Risorse Umane di Bianco Lavoro Academy.

«Il mio legame con il Salento è fortissimo», conclude Fattizzo. «Mi piacerebbe che sempre più ragazzi di qui scoprissero che le risorse umane sono un mestiere bellissimo, che si può imparare bene e svolgere ovunque».