La mitezza non chiede permesso

La gentilezza non è una concessione del carattere né una forma di debolezza. È una scelta civile, una grammatica delle relazioni e, in fondo, una questione costituzionale.

Lunedì sera, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico di Nardò, una parola apparentemente innocua ha attraversato il territorio ben più impegnativo della filosofia, dell’educazione e della convivenza civile. La parola era gentilezza. A convocarla è stato il Lions Club Terra d’Otranto, Storia Cultura e Ambiente, per una tavola rotonda dedicata alla gentilezza come stile di vita.

Non un gesto, dunque, ma uno stile. Perché un gesto si compie e si archivia; uno stile, invece, ci abita, ci precede e finisce per orientare il nostro modo di guardare il mondo. Anche quello che preferiremmo non vedere.

Il presidente del Club, il professor Giovanni Però, ha aperto i lavori ricordando che la gentilezza non può restare una dichiarazione di buone intenzioni: deve tradursi in un impegno concreto. A moderare l’incontro è stato l’avvocato Vincenzo Candido Renna, che ha posto una domanda destinata a tenere insieme i diversi interventi: come si educa alla gentilezza senza confonderla con l’assenza di regole?

La questione non è secondaria. In un tempo che sembra premiare chi alza la voce e penalizzare chi argomenta, perché giudici, psicologi, dirigenti scolastici, un sacerdote e una sociologa hanno sentito il bisogno di interrogarsi intorno a una virtù che qualcuno considera ormai fuori moda?

Forse perché la gentilezza non è affatto una questione di buone maniere. È, più radicalmente, una questione di riconoscimento dell’altro. E ogni ordine civile comincia proprio da qui: dalla consapevolezza che l’altro può essere ferito e che noi, spesso senza nemmeno accorgercene, possiamo essere responsabili di quella ferita.

La dottoressa Valeria Vicanolo, giudice onorario del Tribunale per i minorenni, si è definita giudice della relazione. Una formula che contiene già una precisa visione del diritto: la norma non è il contrario del legame, ma la sua possibile garanzia. È il patto attraverso il quale una comunità stabilisce le condizioni della propria convivenza. La regola senza relazione rischia di diventare burocrazia; la relazione senza regola può trasformarsi in abbandono. La gentilezza abita proprio quello spazio difficile che separa i due precipizi.

Il dottor Paolo Minerva, psicoterapeuta, ha riportato il discorso all’origine delle relazioni, evocando il bambino anarchico, naturalmente libero, che gli adulti troppo spesso pretendono di addestrare anziché ascoltare. Ha raccontato di un bambino che non voleva salutare e di un padre che interpretava quel comportamento come un’insolenza. Ma forse, dietro quel rifiuto, non c’era una mancanza di educazione, quanto una verità che l’adulto non era riuscito a comprendere. Educare, in fondo, significa anche imparare a distinguere la disobbedienza dalla richiesta di essere ascoltati.

Don Salvatore Cipressa ha riportato la riflessione alla dimensione spirituale, ricordando che, nel linguaggio biblico, il cuore non è soltanto la sede dei sentimenti: è il luogo dell’identità, della volontà e della coscienza. Anche il celebre invito a porgere l’altra guancia merita di essere sottratto alla lettura semplicistica della rassegnazione. Davanti al sommo sacerdote, Gesù non accetta passivamente l’ingiustizia: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Non è la resa del debole, ma la forza di chi costringe l’aggressore a misurarsi con la propria coscienza. Una lezione che Gandhi, pur appartenendo a un’altra tradizione religiosa, seppe riconoscere e fare propria, anche attraverso il discorso della montagna.

L’avvocata Lavinia Tunzi, dirigente della ASL di Lecce, ha portato in sala i ringraziamenti dei pazienti raccolti in un libro. Piccole testimonianze, apparentemente ordinarie, che restituiscono alla cura la sua dimensione più autentica: non soltanto una prestazione, ma una relazione. Perché anche nella sanità, dove la competenza tecnica è indispensabile, il modo in cui ci si prende cura di una persona può fare la differenza tra l’essere assistiti e il sentirsi riconosciuti.

Poi il confronto è entrato nelle scuole. E la gentilezza ha assunto, inevitabilmente, una dimensione politica nel senso più alto del termine: quella che riguarda la formazione dei cittadini e la qualità della democrazia.

Il professor Giuseppe Alemanno, dirigente della scuola primaria, ha raccontato di chiedere ai propri insegnanti di arrivare ogni mattina con il sorriso. Per alcuni bambini, ha ricordato, quel sorriso potrebbe rappresentare l’unica carezza ricevuta durante la giornata. Non è una metafora sentimentale. È una responsabilità educativa che interpella gli adulti prima ancora dei programmi scolastici.

La professoressa Emilia Fracella, dirigente della scuola secondaria, ha insistito su un punto decisivo: la gentilezza non sottrae autorevolezza, la rende possibile. Correggere senza umiliare, esigere senza aggredire, valutare senza ridurre una persona al risultato che ha ottenuto. Uno studente non coincide con il proprio voto, così come un errore non esaurisce l’identità di chi lo commette.

Anche il rapporto tra scuola e famiglia richiede questa consapevolezza. Un genitore che interpreta ogni valutazione negativa come una dichiarazione di guerra non protegge necessariamente il figlio: rischia, piuttosto, di privarlo degli strumenti necessari per affrontare le difficoltà. E c’è una frase che, più di altre, meriterebbe di essere affissa all’ingresso di ogni istituto: non possiamo chiedere ai ragazzi di essere gentili se non siamo capaci di esserlo noi adulti.

La sociologa Marisa Bellafronte ha approfondito il valore della gentilezza come capitale relazionale, come capacità di generare fiducia e resistere alla liquidità descritta da Zygmunt Bauman. Viviamo immersi in una competizione permanente per conquistare attenzione, consenso e visibilità. Contiamo i follower, misuriamo gli applausi e qualche volta finiamo per scambiare la popolarità con il valore. Ma una comunità non si misura dal numero delle persone che riesce ad attirare, bensì dalla qualità dei legami che riesce a costruire.

Dal pubblico è arrivato il contrappunto più umano. Una volontaria impegnata nelle comunità e negli istituti penitenziari ha ricordato che, per essere ascoltati, bisogna prima nutrire il cuore. Sono intervenuti anche richiami a Spinoza, scomunicato e costretto a guadagnarsi da vivere lucidando lenti, e a Giordano Bruno, la cui libertà di pensiero non fu piegata neppure davanti al rogo. Due vicende diverse, accomunate dalla difficoltà di restare fedeli a ciò che si ritiene vero quando il prezzo della coerenza diventa insostenibile.

È qui che la riflessione ha incontrato Norberto Bobbio e la sua idea della mitezza come virtù dei non violenti. Una virtù tutt’altro che comoda. La mitezza non è acquiescenza, non è timidezza, non è rinuncia alla giustizia. Richiede, al contrario, una forma di coraggio più esigente di quella della prepotenza: sottrarsi alla tentazione di sopraffare, anche quando se ne avrebbe la possibilità. Rinunciare a vincere l’altro per provare a convincerlo.

Ci si è chiesti, a un certo punto, se gentili si nasca o si diventi. La dottoressa Vicanolo ha ricordato che nessuno nasce aggressivo: veniamo al mondo bisognosi di contatto, di cura, di tono e di riconoscimento. Ha inoltre richiamato la necessità di distinguere sempre la persona dalle sue azioni. Anche chi viene etichettato come bullo può essere, a sua volta, il prodotto di relazioni violente e di un trattamento subito. Comprendere non significa giustificare, ma impedire che una condotta diventi un’identità definitiva.

Don Salvatore ha chiuso il cerchio con un aneddoto. Un insegnante di religione chiede ai bambini di che colore sarebbero se i cattivi fossero neri e i buoni bianchi. Una bambina, Mary, alza la mano e risponde: «A strisce».

È una risposta disarmante, ma contiene una verità antropologica che molti adulti sembrano aver dimenticato: nessuno è interamente buono o interamente cattivo. Siamo fatti di contraddizioni, fragilità, possibilità. Siamo a strisce. E forse la civiltà comincia proprio quando smettiamo di giudicare gli altri come figure monocromatiche.

Resta, infine, la Costituzione. L’articolo 2 non attribuisce alla Repubblica il potere di concedere i diritti inviolabili dell’uomo: le affida il compito di riconoscerli e garantirli. La distinzione non è soltanto giuridica. È una precisa concezione della persona: la dignità non dipende dalla benevolenza di chi governa, dalla simpatia di chi ci incontra o dal consenso di chi ci giudica. Preesiste a tutto questo.

Riconoscere è, in fondo, il verbo costituzionale della gentilezza. Significa ammettere che l’altro esiste prima del nostro giudizio, che possiede una dignità che non gli abbiamo conferito e che non abbiamo il diritto di sottrargli. Una dignità che, quando viene negata all’altro, finisce inevitabilmente per impoverire anche la nostra.

Al termine dell’incontro, il presidente Giovanni Però ha parlato di un sassolino lanciato. L’immagine è rimasta sospesa, come spesso accade alle metafore più semplici e più vere.

La democrazia, del resto, non è nata dai grandi gesti di chi si riteneva già vincitore. È cresciuta attraverso piccoli atti di coraggio, parole ostinate, dissensi e domande capaci di incrinare l’apparente immobilità delle cose. Sassolini lanciati in uno stagno che sembrava immobile, nella fiducia che le onde avrebbero raggiunto anche rive lontane.

La gentilezza non chiede il permesso di esistere. Non aspetta che l’altro la meriti, né che il mondo diventi finalmente accogliente. Comincia prima, spesso nel momento meno conveniente: quando potremmo umiliare e scegliamo di ascoltare, quando potremmo aggredire e decidiamo di argomentare, quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte.

Non cambierà il mondo in una sera. Ma potrebbe cambiare il modo in cui, domani mattina, qualcuno entrerà in una classe, in un tribunale, in un ospedale o semplicemente nella vita di un altro.

E non è poco. È precisamente da qui che comincia una civiltà.