L’almanacco di oggi 15 novembre

Il Santo del giorno: Sant’Alberto Magno. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu lu musciu nun cete li surgi ballanu. Significato: Quando il gatto non c’è i topi ballano.
– Sono nati in questo giorno
1945 Frida
1949 Giucas Casella
1952 Antonella Ruggiero
– Proverbio
Al ricco non occorre andare in cerca di saluti
– Accadde oggi
1914 nasce a Milano il giornale “Il popolo d’Italia”
1979 nel Bosforo prendono fuoco 50.000 tonnellate di petrolio in seguito all’esplosione di una petroliera rumena speronata da un mercantile greco
1999 la Cina entra a far parte del World Trade Organization
– Scoperte
1602 Santorio Santorio inventa il termometro medico