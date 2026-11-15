La ricetta del giorno: carne di manzo al sugo

Ingredienti
600 gr di manzo tagliato a pezzetti
olio extravergine di oliva
sale
1 spicchio di aglio
2 foglie di alloro
1 lt di passata di pomodoro
1 carota tritata
1 costa di sedano tritato
1 bicchiere di vino rosso
Procedimento
Versare un abbondante giro di olio in una pentola;
Far scaldare e aggiungere l’aglio, il sedano e la carota;
Far soffriggere;
Unire la carne;
Girare più volte su tutti i lati;
Sfumare con il vino;
Versare alcuni cucchiai di acqua e la passata di pomodoro;
Abbassare la fiamma e procedere con una cottura molto lenta, aggiustando di sale;
Cuocere per almeno 45 minuti;
Servire caldo
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