Se una sera di novembre un popolo smette di arrossire

Il pudore non è la paura di mostrarsi. È la consapevolezza che non tutto ciò che siamo può essere consegnato allo sguardo degli altri.

C’è una domanda che una società dovrebbe rivolgersi ogni tanto, magari prima di addormentarsi, quando gli schermi si spengono e rimane il silenzio: quando è stata l’ultima volta che abbiamo arrossito? Non per imbarazzo, non per un complimento inatteso, ma perché qualcuno ha raggiunto quel luogo interiore nel quale custodiamo ciò che non vogliamo esibire.

Se una sera di novembre qualcuno avesse rivolto questa domanda al pubblico del Talkaffè del Caffè Letterario Neritonensis, a Nardò, forse avrebbe ricevuto risposte diverse. Ma il sospetto sarebbe rimasto lo stesso: che il nostro tempo abbia smarrito non tanto il pudore quanto la capacità di riconoscerne il valore.

Nella sala di via Lata, dove l’ingresso è libero e il confronto non ha bisogno di lasciapassare, il dibattito curato da Stefano Leopizzi e moderato da Luigia Costantini ha affrontato una delle contraddizioni più profonde della contemporaneità. Viviamo nell’epoca in cui tutto può essere mostrato, raccontato, fotografato, condiviso. Eppure, mentre moltiplichiamo le occasioni per renderci visibili, non è detto che diventiamo più capaci di conoscerci. Forse siamo soltanto diventati più disponibili a esporci.

Il pudore non è una reliquia moralistica da conservare in qualche museo delle buone maniere. Non coincide con la timidezza, non è sinonimo di repressione e non impone di nascondere il corpo. È la facoltà di stabilire un confine, di riconoscere che esiste una differenza tra ciò che può essere mostrato e ciò che merita di essere custodito. Un confine che non limita necessariamente la libertà: talvolta è proprio ciò che le permette di esistere.

Le immagini evocate durante l’incontro sembravano raccontare questa verità meglio di molte definizioni. Nella Venere di Canova, il gesto con cui la figura si raccoglie nel drappo non mortifica la bellezza, ma la sottrae alla pretesa di possederla con lo sguardo. Nella Pudicizia di Antonio Corradini, il velo aderisce al marmo fino a trasformarsi in una seconda pelle: nasconde e rivela, protegge e seduce, ricordando che il mistero non è il contrario della conoscenza, ma una delle sue condizioni.

E poi il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, dove il sudario trasparente non cancella le ferite, ma le rende ancora più presenti. Il dolore non viene esibito come spettacolo: acquista una dignità che obbliga chi guarda a fermarsi.

È forse questa la distanza tra la cultura del pudore e la civiltà dell’esposizione permanente. La prima chiede allo sguardo di assumersi una responsabilità. La seconda sembra attribuirgli un diritto illimitato. Tutto deve diventare visibile, possibilmente subito, preferibilmente davanti a un pubblico. Anche il dolore, purché produca attenzione.

Le performance di Gina Pane e Marina Abramović hanno portato il confronto in una zona più inquieta, dove il corpo diventa linguaggio, provocazione e terreno di conflitto. Nell’arte contemporanea, l’esposizione può mettere a nudo la violenza nascosta nelle convenzioni sociali e trasformare il disagio in una domanda politica. Ma proprio per questo occorre distinguere: non ogni esposizione è liberazione, così come non ogni riserbo è censura.

La questione non è stabilire quanto si possa mostrare. È capire chi decide, con quale intenzione e a quale prezzo.

Il silenzio di Penelope

A restituire al pudore la sua antica dignità è stato il racconto mitologico di Icario e Penelope, affidato all’intervento di Angelo Onorato. Attraverso la tradizione riferita da Pausania, la vicenda conduce a un tempo in cui il pudore non era ancora considerato una debolezza da correggere, ma una virtù capace di orientare le relazioni umane.

Icario accompagna la figlia Penelope dopo le nozze con Ulisse. Quando il carro si allontana, il padre vorrebbe trattenerla; il marito, a sua volta, le lascia la possibilità di scegliere. Penelope non pronuncia una parola. Si copre il volto con il velo e arrossisce. È quel gesto, più di qualsiasi dichiarazione, a permettere al padre di comprendere la sua decisione. Icario accetta la separazione e, secondo il racconto antico, consacra al Pudore un monumento.

In questa scena c’è molto più di una consuetudine matrimoniale. C’è il riconoscimento di un linguaggio che non ha bisogno di trasformarsi in spettacolo per essere compreso. Penelope non deve spiegarsi davanti a una platea, non cerca consenso e non traduce ogni sentimento in una dichiarazione pubblica. Il suo silenzio non è assenza di volontà: è una forma di comunicazione.

Naturalmente, non si tratta di rimpiangere un mondo nel quale la donna era spesso sottoposta all’autorità paterna e coniugale. La libertà contemporanea ha giustamente spezzato molti di quei vincoli. Ma emanciparsi da una morale imposta non significa rinunciare a ogni limite. La libertà di scegliere che cosa tenere per sé è parte integrante della libertà di scegliere chi essere.

Il paradosso del nostro tempo è che abbiamo conquistato il diritto di sottrarci a molte imposizioni, ma rischiamo di trasformare la facoltà di mostrarci in un obbligo permanente. Se non raccontiamo, non esistiamo. Se non pubblichiamo, non partecipiamo. Se non rendiamo visibile un’emozione, sembra che quell’emozione non abbia avuto luogo.

Il pudore, da divinità antica, è diventato un sospetto. E tuttavia, proprio quando tutto è esposto, il riserbo potrebbe tornare a essere una forma di resistenza.

Il diritto non può custodire tutto

Maria Cristina Rizzo, già procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, ha riportato il confronto sul terreno nel quale la sensibilità sociale incontra la norma giuridica.

La storia dei reati contro la pubblica decenza, degli atti osceni e delle pubblicazioni oscene mostra come il diritto sia costretto a misurarsi con un confine mobile: quello tra comportamento individuale e offesa alla collettività. Le trasformazioni legislative, comprese quelle che hanno trasferito diverse condotte dall’ambito penale a quello amministrativo, testimoniano che il comune sentire cambia e che la legge, inevitabilmente, deve misurarsi con questo cambiamento.

Ma la riflessione più urgente riguarda la protezione dell’identità digitale e, soprattutto, dei minori.

Le fotografie dei figli pubblicate dai genitori sui social network nascono spesso da un sentimento autentico: l’orgoglio, l’affetto, il desiderio di condividere un momento felice. Il problema è che l’intenzione di chi pubblica non coincide necessariamente con le conseguenze della pubblicazione. Un’immagine può essere copiata, alterata, ricontestualizzata, associata a contenuti estranei e diffusa in ambienti sui quali la famiglia non esercita più alcun controllo.

Un volto di bambino viene affidato alla rete senza che quel bambino possa comprendere che cosa significhi rinunciare, anche solo parzialmente, al controllo della propria immagine. E quando crescerà, quella fotografia potrebbe essere ancora lì, sopravvissuta alle intenzioni di chi l’aveva condivisa.

La questione non è demonizzare la tecnologia né trasformare ogni genitore in un imputato. È riconoscere che la responsabilità precede la pubblicazione e che il diritto all’immagine, la riservatezza e la dignità della persona non possono essere sacrificati sull’altare della condivisione compulsiva.

Il diritto, tuttavia, non può sostituirsi interamente alla coscienza. Può vietare, sanzionare, risarcire; non può obbligarci a essere discreti. Può proteggere la persona dalle interferenze illegittime, ma non può costruire per decreto una cultura del limite.

È una distinzione essenziale. Perché non tutto ciò che è giuridicamente consentito è anche rispettoso, e non tutto ciò che è moralmente discutibile può o deve diventare materia di sanzione. Una società adulta dovrebbe saper distinguere tra ciò che spetta alla legge e ciò che dipende dalla responsabilità individuale.

La trasparenza e le nuove forme di pudore

Il nostro tempo ha inventato una curiosa forma di pudore burocratico. Firmiamo informative sulla privacy, accettiamo consensi, dichiariamo di voler proteggere i nostri dati. Poi consegniamo spontaneamente alle piattaforme digitali preferenze, abitudini, spostamenti, relazioni e perfino fragilità.

Vogliamo essere riservati davanti alla legge e trasparenti davanti agli algoritmi.

Nel suo intervento, Vincenzo Candido Renna ha collocato questa contraddizione dentro una questione più ampia: il rapporto tra conoscenza, libertà e rischio digitale. La caverna di Platone non è scomparsa. Ha cambiato illuminazione. Le ombre che i prigionieri scambiavano per la realtà oggi possono essere immagini selezionate da un algoritmo, identità costruite per ottenere approvazione, frammenti di vita restituiti da uno schermo come se fossero l’intera esistenza.

La trasparenza, celebrata come valore assoluto, rischia così di trasformarsi in una casa di vetro. Tutti possono vedere qualcosa di noi, ma questo non significa che possano conoscerci. L’esposizione dei dati non produce automaticamente consapevolezza; talvolta genera soltanto nuove possibilità di condizionamento.

È qui che il pudore incontra la gestione del rischio. Proteggere un’informazione non significa soltanto impedirne l’accesso abusivo. Significa comprendere il valore di ciò che si affida agli altri, valutare le conseguenze della condivisione, riconoscere che la disponibilità tecnica di un contenuto non equivale al diritto morale di utilizzarlo.

La stessa responsabilità dovrebbe guidare il comportamento davanti alla sofferenza. Le immagini di un corpo senza vita, le fotografie scattate nei luoghi della cura, il dolore trasformato in contenuto da pubblicare non rappresentano soltanto episodi di cattivo gusto. Rivelano una frattura tra ciò che siamo in grado di fare e ciò che dovremmo domandarci prima di farlo.

Quando l’attenzione diventa una merce, anche la dignità rischia di essere valutata secondo le leggi del mercato. Il dolore vale se circola, l’indignazione se raccoglie consensi, la tragedia se genera visualizzazioni. Il confine tra testimonianza e spettacolarizzazione si assottiglia fino a scomparire.

Eppure esiste una differenza decisiva tra raccontare una ferita per renderla comprensibile e mostrarla per catturare lo sguardo. La prima operazione può restituire dignità a chi soffre. La seconda rischia di sottrargliela una seconda volta.

Quando anche il potere smette di arrossire

La discussione, aperta alle domande del pubblico, ha allargato ulteriormente lo sguardo. Il richiamo a Max Scheler ha permesso di interrogare il pudore come difesa dell’individualità contro l’omologazione. Il confronto tra natura e cultura ha sollevato la questione delle radici biologiche e sociali di questo sentimento, mostrando quanto sia difficile separare ciò che appartiene all’essere umano da ciò che una comunità gli insegna a riconoscere come intimo.

Una maestra ha richiamato l’attenzione sui bambini lasciati soli davanti a contenuti che non possiedono ancora gli strumenti per comprendere. Un intervento proveniente dall’esperienza istituzionale ha evocato le regole di abbigliamento e di comportamento richieste in Senato, ricordando il valore del rispetto dovuto ai luoghi. Il riferimento era al Questore del Senato, figura istituzionale cui spettano anche compiti connessi all’organizzazione e alla sicurezza della vita parlamentare.

Non si tratta di restaurare le convenzioni dell’Ottocento, né di confondere la dignità di un’istituzione con la rigidità di un’etichetta. Le società cambiano, e con esse cambiano i codici dell’educazione. Ma cambiare le regole non significa poter fare a meno di ogni regola. La difficoltà consiste proprio nel trovare nuovi criteri di rispetto senza ricadere nell’autoritarismo delle vecchie convenzioni.

C’è, infine, un pudore che riguarda la vita pubblica e che meriterebbe una riflessione autonoma. È quello che dovrebbe indurre chi esercita il potere a misurare le parole, riconoscere gli errori, rispettare la dignità degli avversari e avvertire il peso delle proprie responsabilità.

Una politica incapace di arrossire non è necessariamente una politica più libera. Potrebbe essere semplicemente una politica che ha smesso di riconoscere il confine tra legittima spregiudicatezza e impudenza, tra comunicazione e manipolazione, tra esercizio dell’autorità e spettacolo dell’autorità.

Quando ogni gesto è giustificabile, ogni contraddizione liquidabile e ogni responsabilità trasferibile altrove, il problema non è più soltanto la mancanza di buone maniere. È l’indebolimento di quella coscienza del limite senza la quale il potere tende a considerare se stesso l’unica misura possibile.

Il diritto di non essere visti

Al termine dell’incontro, la domanda iniziale non aveva trovato una risposta definitiva. Forse non poteva trovarla. Il pudore non si presta alle definizioni conclusive: è una soglia che ciascuno attraversa in modo diverso, un equilibrio fragile tra la necessità di comunicare e il diritto di sottrarsi allo sguardo altrui.

La libertà non consiste nel mostrare tutto, così come la dignità non consiste nel nascondere tutto. Consiste nel poter scegliere. Nel comprendere che il corpo non è soltanto un’immagine, che il dolore non è un contenuto e che l’intimità non è uno spazio vuoto in attesa di essere occupato da un pubblico.

Forse è questo il significato più attuale del gesto di Penelope. Non il silenzio imposto a una donna, ma il valore di un silenzio che appartiene a chi lo sceglie. Non la rinuncia alla parola, ma la possibilità di non dover trasformare ogni sentimento in una dichiarazione.

Il pudore non chiede di tornare indietro. Chiede di capire dove si sta andando.

Uscendo dalla sala di via Lata, nella sera di novembre, si poteva pensare che arrossire non sia un difetto da correggere, ma il segno di una sensibilità ancora viva. Si arrossisce quando si scopre di aver oltrepassato un confine, quando si riconosce nell’altro una dignità che non ci appartiene, quando si comprende che non tutto può essere ridotto a oggetto del proprio sguardo.

Una società che non arrossisce più non è necessariamente una società emancipata. Potrebbe essere una società che ha smarrito la capacità di distinguere tra ciò che può fare e ciò che dovrebbe evitare.

E allora la domanda, tornando a casa, non è se abbiamo ancora qualcosa da nascondere. È se siamo ancora capaci di riconoscere qualcosa che meriti di essere custodito.

Perché il pudore non è il contrario della libertà. È il ricordo che la libertà, per non diventare prepotenza, ha bisogno di un limite.

E che, in un mondo nel quale tutti vogliono essere visti, il diritto di non esserlo potrebbe essere una delle ultime forme di libertà da difendere.