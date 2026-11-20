La grande Festa Patronale in onore del nostro amato San Giuseppe, il Santo dei Voli, si è conclusa da poco più di un mese. “ Per me è stato un anno intenso-sottolinea Gianni Romano- vissuto come sempre con il cuore, con la passione per Copertino e con la voglia di donare alla nostra comunità momenti indimenticabili”.

“Oggi è il momento dei ringraziamenti-dichiara Romano-mentre mi accingo a lasciare l’incarico di responsabile Sponsor- perché senza il supporto concreto di chi ha creduto in tutto questo e nel Comitato Festa, non sarebbe stato possibile. Grazie a Don Adriano-continua Romano- e al presidente Cosimo Rizzello per la fiducia e per l’opportunità che mi hanno concesso di far parte di questa straordinaria esperienza.

Grazie di cuore ad ogni singola azienda, attività e realtà commerciale che ha sostenuto economicamente e moralmente la nostra Festa. Aver creduto in noi e in questo grande progetto è la dimostrazione di quanto il nostro tessuto economico ami Copertino. Se la festa ha raggiunto livelli organizzativi e di partecipazione straordinari, il merito è anche vostro”.

Ed infine Romano non dimentica i suoi compagni di squadra. “Un grazie immenso a tutta la squadra-conclude- agli amici e compagni di viaggio con cui ho condiviso mesi di lavoro, sacrifici e riunioni, girando per un anno intero in lungo e in largo”. Poi un chiarimento sul lavoro svolto. “Per quanto mi riguarda-conlude Romano-il mio percorso da responsabile Sponsor si chiude qui. Lascio questo incarico con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso per il bene del Santo Patrono e della nostra Copertino. Il mio impegno per il sociale e al servizio della mia città non si fermerà”. Parole e dati di fatto, quelli di Gianni Romano, esempio di generosità, onestà e disponibilità in una realtà dove personaggi come il nostro si trovano, a trovarli, sulle punta delle dita! Buona strada a lui ed a tutti quelli che lo conoscono!