Santoro batte Norman e diventa campione del mondo IBE

Il sogno di una carriera diventa realtà. Antonio Santoro è campione del mondo! Il pugile leccese ha superato ai punti il britannico Louis Cole Norman, conquistando il titolo mondiale IBE dei pesi welter al termine di otto intense riprese. Una vittoria dal sapore speciale per l’unico pugile professionista della città di Lecce, che davanti al pubblico salentino ha coronato un lungo percorso fatto di sacrifici, allenamenti e determinazione.

Sul ring di Merine, frazione di Lizzanello, Santoro ha affrontato con carattere e lucidità la sfida contro il pugile britannico, riuscendo a imporsi ai punti e a mettere le mani sulla cintura più prestigiosa della sua carriera. Un successo che impreziosisce ulteriormente il suo percorso nella noble art e porta il Salento sul tetto del mondo della boxe.

Una serata di grande pugilato, ospitata nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Cosimo De Giorgi”, organizzata dalla Pugilistica Quero Taranto in collaborazione con Gbc Promotion e Santoro Team, con il patrocinio del Comune di Lizzanello. Una manifestazione ricca di incontri dilettantistici e semi-professionistici, culminata nel match-clou tra Santoro e Norman.

Una vittoria costruita con sacrificio e preparazione

Per Antonio Santoro si tratta del coronamento di un progetto sportivo inseguito a lungo. Il pugile classe 1982, seguito dal manager Davide Giordano della Gbc Promotion, si era presentato all’appuntamento iridato forte di due importanti affermazioni internazionali: il titolo Internazionale IBE Local, conquistato nel giugno 2025, e quello Intercontinentale IBE, ottenuto nell’aprile 2026.

Un cammino preparato con grande attenzione insieme al tecnico Andrea Presicce, con il quale ha lavorato intensamente in vista della sfida mondiale, affrontando anche numerose sessioni di sparring con il pluricampione italiano Giuseppe Carafa.

All’angolo, a guidarlo durante il match, i maestri Aldo Quero e Andrea Presicce della Helios Team. Un lavoro di squadra che ha accompagnato Santoro verso una notte destinata a rimanere nella memoria dello sport salentino.

Quello contro Norman rappresentava il 29° incontro da professionista per il pugile leccese, protagonista di una carriera iniziata nel 2011 e costruita attraverso vittorie, sconfitte e una lunga esperienza sul ring. Adesso, con la conquista della cintura mondiale, arriva il riconoscimento più importante.

Festa in famiglia: vince anche Nicolas Santoro

La serata di Merine ha regalato una soddisfazione speciale anche sul piano familiare. Sul ring è salito infatti Nicolas Santoro, figlio di Antonio, reduce dalla conquista del titolo regionale Elite. Il giovane pugile ha affrontato un avversario proveniente dal Lazio nella sfida semi-professionistica, riuscendo a imporsi anch’egli ai punti.

Una doppia vittoria che rende ancora più memorabile la manifestazione: prima il successo del figlio, poi quello del padre nella sfida per il titolo mondiale. Due generazioni unite dalla stessa passione e dalla stessa voglia di combattere.

Il Salento festeggia il suo campione

La cintura mondiale IBE arriva dunque nel Salento e arricchisce una serata che ha messo in vetrina il movimento pugilistico pugliese. Antonio Santoro ha centrato l’obiettivo inseguito per anni, superando un avversario britannico e trasformando una grande opportunità in una pagina di storia personale e sportiva.

Per Lecce e per tutta la Puglia è una vittoria che va oltre il risultato del singolo incontro. È il premio a una carriera costruita con passione e perseveranza, ma anche il segnale della vitalità di un movimento che continua a coltivare talenti e ambizioni.

Questa volta il verdetto del ring ha premiato il pugile di casa. Antonio Santoro è campione del mondo: il sogno è diventato realtà e la boxe salentina può festeggiare il suo nuovo protagonista.