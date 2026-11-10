Il calcio di chi non molla mai: Daiana Carrer mette i giovani della A. Toma Maglie in prima linea

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Nove anni fa, il trasferimento da Treviso alla provincia di Lecce. In tasca nessun appoggio, ma un bagaglio pesantissimo: una carriera da atleta professionista in Nazionale, uno studio continuo e migliaia di ore passate sul campo. Oggi Daiana Carrer unisce la competenza tecnico-tattica di allenatrice alla scienza della performance nel settore giovanile della A.S.D. A. Toma Maglie. Eletta nel Consiglio Provinciale dell’AIAC (l’Associazione Allenatori), Daiana ha superato lo scetticismo e la diffidenza che a volte circondano una donna in questo ruolo nell’unico modo possibile: con la competenza h24 e i risultati. L’abbiamo intervistata per farci raccontare la sua visione di calcio e di vita.

D: Daiana, tu nasci sulle piste d’atletica, dove hai vestito la maglia azzurra e corso i 400 metri a livello europeo e mondiale. Come usi questa tua esperienza nel calcio con i ragazzi della A. Toma Maglie?

R: L’atletica ad alti livelli ti insegna la cultura del sacrificio, la gestione dello sforzo e la biomeccanica del movimento. Nel calcio di oggi, però, la corsa “a secco” fine a se stessa è superata: se non corri a mille all’interno del contesto di gioco e in condizioni di stress psicofisico, non vai da nessuna parte. Alla Toma Maglie il mio obiettivo è sviluppare la performance situazionale. Non faccio semplicemente correre i ragazzi: alleno la loro capacità di essere intensi nei duelli, rapidi nelle transizioni e coordinati con la palla tra i piedi. Il mio lavoro integrato serve a questo: ottimizzare la performance, prevenire gli infortuni e formare atleti pensanti che sappiano reggere i ritmi e dominare le letture del calcio moderno.

D: Nel 2017 l’arrivo in Salento dopo le prime importanti esperienze sulle panchine venete. Come sono stati gli inizi in una realtà nuova, dove hai dovuto fare i conti anche con il pregiudizio di essere una donna in un ruolo storicamente maschile?

R: Mentirei se dicessi che è stato facile scardinare il classico pregiudizio culturale che vede il campo come un territorio puramente maschile. Ma la diffidenza si azzera nel momento in cui ti metti la tuta, entri nel rettangolo verde e dimostri nei fatti cosa sai fare. Il rispetto dei colleghi, dei ragazzi e delle famiglie lo conquisti parlando la lingua del campo: programmazione dei carichi di lavoro, match analysis, posture e cura del dettaglio. Quando gli addetti ai lavori vedono che i ragazzi migliorano, che la squadra corre fino al novantesimo e che i calciatori sanno come muoversi nello spazio, ogni barriera crolla. Nel calcio che porto avanti io non contano i compromessi: contano solo la preparazione, lo studio e il merito.

D: Nel tuo percorso hai allenato in piazze importanti come la Soccer Dream Parabita, il Nardò e la Fabrizio Miccoli, oltre all’esperienza con i ragazzi disabili degli “Insuperabili Reset Academy”. Quanto ti serve questo bagaglio oggi?

R: Mi serve tantissimo. Lavorare a Nardò mi ha fatto capire di cosa ha bisogno fisicamente un giovane per poter giocare con i grandi. Le esperienze nei settori giovanili d’élite mi hanno insegnato a gestire la pressione, mentre gli “Insuperabili” mi hanno formata dal punto di vista umano ed empatico. Per un Direttore Sportivo o un Presidente, avere nello staff qualcuno in grado di adattarsi a ogni situazione e capace di far crescere concretamente il valore patrimoniale dei propri giovani è un vantaggio enorme.

D: Spesso si dice che nel calcio giovanile contino più le raccomandazioni, le pressioni esterne o le scorciatoie rispetto al reale valore del ragazzo. Tu come vivi questa realtà dal campo?

R: Sarebbe ipocrita negare che queste dinamiche esistano, ed è il male più grande del nostro calcio. Quando una pressione esterna ruba il posto al merito, stiamo distruggendo il futuro di un ragazzo e impoverendo il movimento italiano. Chi ragiona così, però, dimentica una legge fondamentale: il campo è un giudice supremo e non mente mai. Se un ragazzo non è strutturato fisicamente, se non ha l’intensità per reggere i novanta minuti e se non sa muoversi in funzione della squadra, alla prima partita vera crolla. Nei settori giovanili dobbiamo fare uno sforzo culturale: i responsabili e gli allenatori devono fare scudo. Ai miei ragazzi dico sempre che l’unica vera raccomandazione spendibile è il lavoro quotidiano.

D: La tua elezione a Consigliere Provinciale AIAC per il quadriennio 2025-2028 è un bel segnale per tutto l’ambiente. Quali saranno le tue priorità?

R: Questa nomina è stata una certificazione di stima importante da parte dei miei colleghi, basata esclusivamente sulla professionalità e sul lavoro quotidiano. La serietà alla fine paga, anche quando decidi di fare la strada più lunga senza scendere a compromessi. In seno all’AIAC mi batterò per la tutela degli allenatori preparati. I settori giovanili devono essere affidati a persone che studiano e sanno cosa fanno, non agli “amici degli amici”. Se cresce la qualità di chi allena, cresce tutto il calcio del nostro territorio.

D: Per chiudere: come si trasmette questa tua grande “fame” di campo ai ragazzi di oggi?

R: I ragazzi capiscono in tre secondi se sei preparata o se stai bluffando. Se vedono che sei la prima ad arrivare al campo, l’ultima ad andarsene e che metti l’anima in ogni esercizio, ti seguono senza fiatare. Se vuoi il posto in squadra devi correre, sudare e dare il massimo in settimana. Solo così si creano calciatori veri e società vincenti.