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Il calcio di chi non molla mai: Daiana Carrer mette i giovani della A. Toma Maglie in prima linea

Passione h24, un passato in Nazionale e l'obiettivo di far correre i ragazzi più degli altri. Parla il Consigliere AIAC della Provincia di Lecce: "Sul campo non contano le scorciatoie o i favori, ma solo la preparazione e il merito".