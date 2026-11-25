Presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe un momento di preghiera e dibattito per la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo la santa messa presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe il confronto su questo tema così delicato e complesso. E’ intervenuto il Tenente dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce Giuseppe Foti, la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Palazzo Carafa Lara Cataldo ed il Direttore Responsabile del Corriere Salentino Flavio De Marco. Ai nostri microfoni Don Maurizio Ciccarese che ha organizzato l’incontro assai sentito e partecipato
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