Ricetta del giorno: Moussaka greca

Ingredienti:
1 kg di melanzane
1 cipolla rossa tritata finemente
500 gr di carne macinata di manzo
500 gr di patate
25 ml di vino bianco
50 ml di besciamella
100 gr di formaggio grattugiato
10 kg di pomodori tagliati a pezzi
sale
pepe
origano
cannella
prezzemolo tritato
Procedimento:
Lavare e tagliare la melanzane nel senso della lunghezza;
Lasciarle riposare nello scolapasta coperte da uno strato di sale per almeno 30 minuti;
In una padella soffriggere la cipolla e aggiungere la carne;
Sfumare col vino bianco;
Lasciare evaporare e aggiungere i pomodori, le spezie, il sale e il pepe;
Cuocere a fuoco medio per almeno 30 minuti;
A fine cottura aggiungere il prezzemolo e il formaggio grattugiato;
Friggere le melanzane in abbondante olio;
Lasciare scolare su carta assorbente;
Pelare e tagliare a fette molto sottili le patate;
Lavarle e passare per pochi minuti in olio di semi;
In una teglia da forno stendere un filo di olio e uno strato patate;
Aggiungere metà delle melanzane, la carne e un altro strato di melanzane;
Ricoprire con la besciamella e il formaggio grattugiato;
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 60 minuti;
Servire tiepida.
Claudia Forcignanò
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