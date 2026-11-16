RUFFANO (Lecce) – Sabato 14 novembre, presso l’auditorium Porta del Parco in Bagnoli, Napoli, si è celebrata la cerimonia di premiazione della VII edizione del premio letterario “Publio Virgilio Marone” . l’avvocato Roberto Aldo Bray da Ruffano, con la silloge inedita “La lingua te lu tata” , (la lingua di mio padre) si è aggiudicato il primo premio nella sezione “Poesia in dialetto e lingua Napoletana”

L’avvocato è ormai aduso a ricevere premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, nell’ambito della poesia, sia in lingua italiana quanto in lingua dialettale, è autore di alcune sillogi non ancora pubblicate dal titolo: “Una goccia, per il mare”, “Oltre” “Scintille” e proprio la silloge in dialetto salentino dal titolo “La lingua te lu tata” che lo ha visto trionfare a Napoli nella prestigiosa Kermesse.

Particolare valore e pregio il poeta attribuisce alla motivazione del premio : “La raccolta la lingua te lu tata è un viaggio nella memoria collettiva e negli affetti familiari. Attraverso testi che spaziano dai ricordi dell’infanzia a spaccati di vita locale, l’opera si fa custode di un mondo antico e dei suoi valori autentici. Non mancano spunti fiabeschi, riflessioni morali, la guerra e la libertà. Il dialetto leccese viene impiegato con naturalezza e musicalità, mantenendo vivo il ritmo lirico tipico della tradizione orale. Le poesie hanno una forte capacità di evocare immagini legate alla terra, al mare e agli ulivi, restituendo dignità culturale alla “lingua dei padri”. La raccolta di Bray è un’opera genuina e densa di sentimento, capace di preservare la memoria storica e affettiva del territorio. Una lettura evocativa che valorizza il patrimonio linguistico e culturale locale.”

L’avvocato racconta: “E’ per me un grande onore ed una soddisfazione ricevere un riconoscimento per la poesia dialettale salentina, proprio a Napoli, culla di una lingua conosciuta ed apprezzata nel mondo intero.

Il ruolo del poeta, oggi, è quello di illuminare, con i colori delle parole, degli scorci di vita custoditi nella memoria di tutti, ma ormai sbiaditi col passare del tempo, , in modo tale che tornino a rivivere, una nuova vita, quelle sensazioni ed emozioni provate e mai dimenticate. E’ importante conoscere l’idioma nazionale come strumento di comunicazione, ma la diversità socio-culturale fra le diverse comunità italiane è una ricchezza che va mantenuta, difesa, valorizzata e divulgata.

E’ assodato che il dialetto possiede una forza espressiva e descrittiva genuina che scaturisce dal suo verismo; lo strumento che meglio esprime sentimenti, valori, culture, speranze, con cui ripercorrere i sentieri della memoria drasticamente inquinati dalla frenetica vita moderna. Una canzone salentina, che parla proprio di questo concetto, recita : Se nu te scierri mai te du ete ca sta ieni dai cchiù valore a la cultura ca tieni”.

Il mondo in cui viviamo oggi corre, veloce, sempre di più, fagocita, dimentica tutto rapidamente. La difesa della cultura del dialetto diventa anche la difesa della memoria, di una identità profonda.

Sono questi i valori che tento di preservare, da modesto artigiano della poesia, e che ispirano le mie opere.

Ogni premio, ogni riconoscimento , ogni illustre benevola valutazione di quello che si scrive rappresentano qualcosa di più di una pergamena, di una medaglia o di un momento di visibilità. Sono una carezza per l’anima, uno stimolo a proseguire per contribuire ,nel proprio piccolo, a tenere accesa la speranza che può esistere una società migliore che tutti abbiamo il dovere di costruire.

Essere associati ad illustri personaggi che con le loro opere contribuiscono alla costruzione di un mondo di solidarietà e condivisione rappresenta, per me, un onore ed un privilegio.