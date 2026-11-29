Soffice e profumata, per accompagnare la prima colazione.
Vediamo insieme come si prepara
INGREDIENTI
– 3 uova
– 180 g zucchero
– 1 limone (scorza e succo)
– 1 vanillina o un cucchiaino di estratto di vaniglia
– 250 g di farina
– 100 ml di olio di semi
– 1 bustina di lievito per dolci
PROCEDIMENTO
- Iniziate montando le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
- Aggiungete la scorza di un limone e l’olio di semi, continuando a montare l’impasto.
- Ora versate, a più riprese, la farina insieme al lievito e la vanillina.
- Infine incorporate il succo di un limone.
- Infornate a 180°c per 45 min.
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