L’almanacco di oggi 1 novembre

Il Santo del giorno: Tutti i Santi. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ti tutti li santi, ( 1 novembre) cappottu e uànti. Significato: Di tutti i santi, si fa sentire il freddo.

– Sono nati in questo giorno

1934 Umberto Agnelli

1962 Anthony Kedis

1963 Antonella Elia

1972 Jenny McCarthy

– Proverbio

Meglio fra il canto degli uccelli che fra il suono delle arpe

– Accadde oggi

1755 la città portoghese di Lisbona viene devastata da un terremoto. 60.000 il numero di morti

1897 nasce a Torino, grazie all’idea di alcuni studenti del liceo D’Azeglio, il Football Club Juventus

1993 il trattato di Maastricht entra in vigore e prevede l’istituzione dell’Unione europea e la creazione di un’unione economica e monetaria UEM

– Scoperte

1982 Stanley Prusiner scopre i prioni