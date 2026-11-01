L’almanacco di oggi 1 novembre

Il Santo del giorno: Tutti i Santi. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ti tutti li santi, ( 1 novembre) cappottu e uànti. Significato: Di tutti i santi, si fa sentire il freddo.
– Sono nati in questo giorno
1934 Umberto Agnelli
1962 Anthony Kedis
1963 Antonella Elia
1972 Jenny McCarthy
– Proverbio
Meglio fra il canto degli uccelli che fra il suono delle arpe
– Accadde oggi
1755 la città portoghese di Lisbona viene devastata da un terremoto. 60.000 il numero di morti
1897 nasce a Torino, grazie all’idea di alcuni studenti del liceo D’Azeglio, il Football Club Juventus
1993 il trattato di Maastricht entra in vigore e prevede l’istituzione dell’Unione europea e la creazione di un’unione economica e monetaria UEM
– Scoperte
1982 Stanley Prusiner scopre i prioni