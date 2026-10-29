La ricetta del giorno: Funghi cardoncelli trifolati (ricetta tipica pugliese)

Ingredienti
Funghi cardoncelli (almeno 5 di medie dimensioni)
1 peperoncino
Olio evo
Sale
Prezzemolo
Procedimento:
Pulire delicatamente i funghi con un panno morbido;
Tagliare grossolanamente i funghi;
Scaldare un filo di olio in una padella;
Versare i funghi;
Cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti;
Condire con sale e aggiungere il peperoncino tagliato a pezzi;
Terminare la cottura per almeno altri 25 minuti;
Condire con il prezzemolo;
Servire.
Continua a leggere
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: funghi pleurotus al cartoccio
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Linguine con cozze e funghi
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Scaloppine al limone
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: cozze gratinate
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Tiramisù
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Risotto gorgonzola e fichi con cuore di burrata