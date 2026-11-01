Ricetta del giorno: Vitello Tonnato

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di vitello
2 carote
1 costa di sedano
1 spicchio di aglio
5 rametti di prezzemolo
3 foglie di salvia
1 bicchiere di vino bianco
Olio evo
sale
pepe
300 gr di tonno sott’olio
2 filetti di acciughe
1 cucchiaio di capperi
2 uova sode sbucciate
Procedimento:
Lavare accuratamente la carota, il sedano, l’aglio, il prezzemolo e la salvia;
In una pentola capiente mettere la carne e le verdure;
Aggiungere il sale, il pepe, l’olio e il vino;
Coprire con acqua e accendere il fuoco;
Portare ad ebollizione e lasciare cuocere per almeno 60 minuti;
Lasciare raffreddare;
In un mixer mettere le uova, il tonno, i capperi, le acciughe e frullare diluendo con un il sughetto prodotto dalla cottura della carne fino ad ottenere una salsa cremosa;
Affettare la carne;
Disporre le fette di carne su un piatto e ricoprirle con la salsa;
Conservare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.
Claudia Forcignanò
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