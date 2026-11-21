CARMIANO – L’avocado come risposta concreta alle difficoltà dell’agricoltura salentina, stretta tra gli effetti della Xylella, i profondi cambiamenti climatici e la crisi dei mercati tradizionali. Una coltura che in altre aree del Sud Italia — a partire dalla Sicilia, dove si contano ormai circa mille ettari dedicati con forte attenzione al biologico e alla filiera corta — è già una realtà produttiva solida, e che dopo le prime esperienze positive avviate anche in provincia di Lecce, come nella Grecìa Salentina, punta ora a ritagliarsi uno spazio come strumento di diversificazione.

Senza facili entusiasmi né pregiudizi, ma partendo dalla crescita costante di un prodotto sempre più richiesto sulle tavole per le sue proprietà nutrizionali e la versatilità in cucina, il tema è stato al centro del convegno “Coltiviamo insieme il domani: l’avocado nel Salento”, svoltosi ieri sera nell’Atrio Antico del Palazzo Comunale di Carmiano. L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale insieme a CIA Agricoltori Italiani Salento, BCC Terra d’Otranto e allo Studio Tecnico Agrario Gabrieli Tommasi srl, ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, tecnici, imprenditori e rappresentanti del mondo del credito.

Ad aprire il confronto è stato il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, che ha indicato nella riconversione colturale la strada per ridare slancio alle campagne: “Abbiamo cercato, anche con discreto successo, la ripopolazione agricola dopo la Xylella, ma riteniamo che la sfida del cambiamento climatico e l’evoluzione della domanda di mercato suggeriscano una più efficace strategia di riconversione. Oggi l’avocado appare più rispondente alla domanda di mercato rispetto a prodotti tradizionali come l’olio e il vino. Rappresenta una buona opportunità di guadagno attraverso una nuova filiera e aiuta la tutela dell’ambiente, perché assorbe gli inquinanti atmosferici e favorisce la biodiversità”.

Sulle difficoltà del comparto vitivinicolo e sulla necessità di garantire reddito alle aziende è intervenuta Emanuela Longo, direttrice di CIA Lecce: “Non è la soluzione definitiva, ma un’opportunità per diversificare e sperimentare, perché oggi ogni agricoltore deve guardare alle richieste del mercato. Uno dei problemi più gravi che stiamo affrontando è la crisi dei vini rossi: non si può continuare a produrre ciò che fatica a trovare spazio. Senza reddito è impensabile che un giovane si avvicini all’agricoltura, e l’avocado è attualmente tra le colture più redditizie”. Longo ha poi replicato alle critiche sul consumo d’acqua della pianta: “Qual è oggi la coltura che, messa a dimora, non ha bisogno di acqua? La crisi idrica è un problema serio con cui facciamo i conti ogni giorno, ma non deve bloccarci. Anziché ostacolare a priori una possibile risorsa per il territorio, valutiamola e facciamone tesoro”.

Proprio sull’aspetto idrico e sulle tecniche di coltivazione si è concentrato l’agronomo Emanuele Gabrieli Tommasi, moderatore della serata e responsabile tecnico delle prove in campo: “Stiamo selezionando varietà con portinnesti adatti al risparmio idrico, perché sappiamo bene che il Salento non dispone di grandi riserve d’acqua. Da quattro anni testiamo diversi portinnesti con ottimi risultati: l’avocado richiede un’irrigazione saltuaria e superficiale, perché le radici restano vicine alla superficie e riescono a sfruttare anche le piccole piogge locali. Inoltre, tecniche agronomiche come la pacciamatura riducono ulteriormente il fabbisogno idrico”.

A richiamare alla prudenza e alla pianificazione aziendale è stato invece l’agronomo Massimiliano Lauretti: “La crisi dell’olivicoltura provocata dalla Xylella ha dimostrato quanto la dipendenza da un’unica coltura renda vulnerabile l’intero sistema economico locale. L’avocado può essere un’ottima opportunità, purché accompagnata da rigorose valutazioni agronomiche ed economiche: una pianta tecnicamente coltivabile non è sempre automaticamente conveniente”. Lauretti ha infine sottolineato l’importanza della rete tra imprese: “Servono filiere organizzate, aggregazione tra produttori e investimenti sostenibili. I finanziamenti pubblici devono servire a sostenere progetti imprenditoriali solidi, non a orientare le scelte solo in base ai contributi disponibili. In questo percorso, anche il supporto del sistema bancario è fondamentale per accompagnare l’innovazione”.

Dal confronto, arricchito dai saluti del presidente e del direttore di BCC Terra d’Otranto, Ezio Petrelli e Carmelo Mazzotta, e dall’intervento del presidente di AURA Luigi Orlandini sui bandi a fondo perduto per le colture subtropicali, è emersa una linea condivisa: l’avocado non va inteso come una soluzione unica né come una corsa indiscriminata ai nuovi impianti, ma come una delle strade da percorrere con equilibrio, competenze tecniche e dati concreti per restituire forza al comparto agricolo e favorire il ricambio generazionale.

A chiudere la serata nei locali del Circolo Soci BCC Terra d’Otranto è stato infine un laboratorio di cucina creativa con degustazione di piatti a base di avocado, un momento pratico per testare da vicino qualità, gusto e resa gastronomica di un frutto che guarda con sempre maggiore interesse alle campagne salentine.