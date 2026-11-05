Ricetta del giorno: Panzerotti pugliesi con la ricotta forte

Ingredienti per 10 panzerotti
500 g di farina tipo 00
250 ml di acqua
10 g di sale
5 g di zucchero
olio extra vergine di oliva q.b.
5 g di lievito di birra
ricotta forte q.b.
10 acciughe sott’olio
salsa di pomodoro q.b.
sale q.b.
olio di semi di arachidi per friggere
Preparazione
Fate sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e versartelo in una ciotola con la farina, lo zucchero, il sale, due cucchiai di olio extra vergine di oliva e cominciate ad impastare, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Lasciate lievitare fino al raddoppio (2 ore abbondanti), successivamente dividete l’impasto in 10 palline. Copritele con un canovaccio e continuate a farle lievitare ancora per altre due ore.
Preparate dei cerchi d’impasto con tutte le palline stendendole con il mattarello. Stendete al centro di ogni panzerotto un cucchiaino di ricotta forte, un cucchiaio di salsa di pomodoro e un filetto di acciuga. Chiudete a metà, schiacciando bene sui bordi per sigillare il panzerotto ottenuto. Friggete in abbondante olio di semi. Servirli caldi.
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