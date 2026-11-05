L’almanacco di oggi 5 novembre

Il Santo del giorno: S. Zaccaria profeta. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Punente la Tramuntana se sente. Significato: Quando soffia il ponente la Tramontana si avvicina.
– Sono nati in questo giorno
1904 Bruno Cavalieri Ducati
1915 Walter Molino
1943 Sam Shepard
1959 Bryan Adams
– Proverbio
Bisogna avere buona chiave per entrare in Paradiso
– Accadde oggi
1895 viene riconosciuta a George Seldon la paternità per l’invenzione dell’automobile
1989 muore a New York il celebre pianista Vladimir Horowitz
1996 Bill Clinton viene rieletto presidente degli Stati Uniti d’America per la seconda volta
– Scoperte
1987 Realizzato il primo pomodoro transgenico