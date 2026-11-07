L’almanacco di oggi 7 novembre

Il Santo del giorno: Sant’Ernesto. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu addhu no teni, cu mammata te curchi. Significato: Quando altro non hai con tua madre vai a letto.
– Sono nati in questo giorno
1867 Marie Curie
1918 Billy Graham
1944 Ottaviano Del Turco
– Proverbio
Tre cose deve l’uomo ricordare ogni giorno: il bene che non ha fatto, il male che ha fatto, e il tempo che ha perduto
– Accadde oggi
1876 viene brevettata la macchina per la fabbricazione delle sigarette
1980 muore all’età di 50 anni l’attore Steve McQueen a Juarez, in Messico
1991 Earvin Johnson, campione americano di pallacanestro detto “Magic”, annuncia di essere risultato positivo al test sull’Aids
– Scoperte
1965 Stephanie Louise Kwolek inventa il Kevlar