L’almanacco di oggi 7 novembre

Il Santo del giorno: Sant’Ernesto. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu addhu no teni, cu mammata te curchi. Significato: Quando altro non hai con tua madre vai a letto.

– Sono nati in questo giorno

1867 Marie Curie

1918 Billy Graham

1944 Ottaviano Del Turco

– Proverbio

Tre cose deve l’uomo ricordare ogni giorno: il bene che non ha fatto, il male che ha fatto, e il tempo che ha perduto

– Accadde oggi

1876 viene brevettata la macchina per la fabbricazione delle sigarette

1980 muore all’età di 50 anni l’attore Steve McQueen a Juarez, in Messico

1991 Earvin Johnson, campione americano di pallacanestro detto “Magic”, annuncia di essere risultato positivo al test sull’Aids

– Scoperte

1965 Stephanie Louise Kwolek inventa il Kevlar