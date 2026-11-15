Nuoto, Edoardo Karol Rizzo cala la doppietta d’oro: dominio nei 50 e 100 dorso alla Everybody Swim

Due gare, due vittorie e un solo protagonista. Edoardo Karol Rizzo si prende la scena alla prima fase del circuito regionale di nuoto ACSI 2026 “Everybody Swim”, firmando una prestigiosa doppietta d’oro e confermando tutto il proprio valore in vasca. Il giovane atleta della Muovi Lecce Ssd è stato tra i protagonisti della manifestazione disputata domenica 8 novembre a Trepuzzi, dove ha conquistato il gradino più alto del podio sia nei 50 che nei 100 metri dorso della propria categoria.

Una prestazione di assoluto rilievo, che testimonia la crescita sportiva del giovane nuotatore salentino e la sua capacità di confermarsi competitivo in entrambe le distanze della specialità. Due successi che non arrivano per caso, ma che rappresentano il frutto del lavoro quotidiano, della costanza negli allenamenti e dell’impegno portato avanti presso la piscina Muv di Lecce, dove Rizzo si prepara con i colori della Muovi Lecce Ssd. Il risultato ottenuto a Trepuzzi si aggiunge a un percorso agonistico già impreziosito da un’importante affermazione sul palcoscenico nazionale. Lo scorso anno, infatti, in occasione del suo esordio ai campionati italiani di Riccione, il giovane atleta era riuscito a conquistare la medaglia d’oro nella specialità del dorso, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche fuori dai confini regionali. Nella stessa rassegna aveva inoltre sfiorato il podio nello stile libero, chiudendo la prova con un significativo quarto posto. Un curriculum che continua ad arricchirsi e che trova nel doppio successo ottenuto alla “Everybody Swim” un’ulteriore conferma delle potenzialità del giovane nuotatore.

La stagione agonistica prosegue dunque con segnali decisamente incoraggianti per Rizzo e per la Muovi Lecce Ssd, con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti in vasca e alla possibilità di trasformare questi risultati in nuovi traguardi su scala regionale e nazionale. Per Edoardo Karol Rizzo, intanto, Trepuzzi consegna una domenica da ricordare: due medaglie d’oro, una doppietta nel dorso e la conferma di un talento che continua a farsi strada nel panorama natatorio.