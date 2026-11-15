Scontro tra Mercedes e moto sulla provinciale, due 46enni in codice rosso

NARDÒ (Lecce) – Scontro tra un’auto e una moto e due persone finiscono in ospedale in codice rosso. È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo la strada provinciale che collega le marine di Sant’Isidoro e Santa Caterina, nel territorio di Nardò.
A entrare in collisione, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una Mercedes e una motocicletta sulla quale viaggiavano un uomo e una donna, entrambi di 46 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto. Entrambi hanno riportato gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito i due motociclisti in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Una volta arrivati al Trauma Center e completati gli accertamenti, i feriti sono stati trasferiti in sala operatoria per essere sottoposti a interventi chirurgici.
La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia locale di Nardò, intervenuti per effettuare i rilievi. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.
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