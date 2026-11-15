Corsa su strada a Calimera: Nfamara Njie e Agnese De Luca dominano la settima Mezza Maratona della Grecìa Salentina

Oltre 600 podisti provenienti da gran parte d’Italia hanno invaso le strade di Calimera per la settima edizione della Mezza Maratona della Grecìa Salentina e della Pizzica, trasformando la cittadina in un vibrante palcoscenico di sport e partecipazione. A mettere il proprio sigillo sulla prova regina di 21,097 chilometri sono stati Nfamara Njie in campo maschile e Agnese De Luca tra le donne, raccogliendo così il testimone da Pietro Carbotti e Valentina Pascali nell’albo d’oro della manifestazione.

Nella gara maschile è stato il portacolori dell’Atletica Casone Noceto a imporre fin da subito il proprio ritmo, tagliando il traguardo con un ottimo 1:05:56. Alle sue spalle doppietta sul podio per la Bitonto Runners, grazie al secondo posto di Jean De Dieu Butoyi (1:07:04) e alla terza piazza conquistata dal compagno di squadra Aggrey Joshua Etyang(1:08:33).

Equilibrio e spettacolo anche nella competizione femminile, dove Agnese De Luca (Asd Cursores) ha conquistato il gradino più alto del podio fermando il cronometro sull’1:28:12. A soli 45 secondi dalla vincitrice si è piazzata Teresia Lelario del Running Club Torremaggiore (1:28:57), seguita in terza posizione da Nicoletta Luigina Lezzi dell’Asd Ferrari, al traguardo in 1:34:42.

La gara, inserita nel calendario federale nazionale Fidal e aperta alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master, è scattata alle ore 9:00 da Piazza del Sole, cuore pulsante e punto d’arrivo dell’intero evento. Accanto alla sfida competitiva,dove resistenza e gestione dello sforzo hanno fatto la differenza nei chilometri finali, grande entusiasmo ha accompagnato anche la 5 chilometri ludica non competitiva, pensata per coinvolgere appassionati e famiglie senza l’assillo del cronometro.

Dietro il successo organizzativo dell’appuntamento, patrocinato dal Comune di Calimera, c’è l’impegno dell’Asd La Mandra di Calimera presieduta da Cristian Bergamo, che ancora una volta ha saputo coniugare agonismo, promozione del territorio e spirito di festa.