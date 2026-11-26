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Lecce – Ci sono messaggi che non hanno bisogno di grandi palcoscenici per arrivare lontano. Hanno bisogno di voci sincere, di gesti autentici e di persone disposte a metterci il cuore e ieri, 25 novembre 2026, Lecce ha scelto di parlare. E lo ha fatto attraverso le voci, i volti e i cuori di tanti giovani.

Si è infatti svolto ieri mattina il flash mob di “RispettiamoLE”, l’iniziativa nata dalla volontà di Sarita Greco e Michele Lezzi che, per il terzo anno consecutivo, rinnovano il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. In Via Trinchese tanti ragazzi hanno scelto di esserci. Gli studenti dell’intero Istituto “Costa” si sono disposti lungo la strada, portando con sé striscioni, parole e messaggi capaci di parlare al cuore. Ogni cartello, ogni presenza, ogni voce ha rappresentato qualcosa di più di un semplice gesto: la volontà di una generazione che non vuole voltarsi dall’altra parte.

A rendere ancora più speciale e significativa questa giornata è stata la presenza di Enzo Petrachi, Salvatore Costantini, con la sua fisarmonica, e Roberto Giordano Anguilla, vicesindaco di Lecce, che hanno scelto di essere al fianco dei ragazzi di “RispettiamoLE”, condividendone i valori e sostenendo un messaggio che appartiene a tutti. La loro presenza ha rappresentato un importante segno di vicinanza e sensibilità verso una causa che non può lasciare nessuno indifferente. La fisarmonica di Salvatore Costantini ha accompagnato il flash mob, intrecciando la musica alle parole e alle emozioni dei ragazzi, contribuendo a rendere ancora più intenso un momento di partecipazione collettiva.

Accanto a loro, il progetto “RispettiamoLE” ha visto il sostegno e la partecipazione di Syria Maria Calò, Sara De Giorgi, Andrea Leo, Greta Martino, Salvatore Perrone e Gabriele Tancorra che hanno scelto di condividere questa iniziativa e contribuire a dare ancora più forza a una battaglia che non può fermarsi a una sola giornata.

La musica, le parole e la partecipazione dei ragazzi hanno dato vita a un momento che ha saputo andare oltre il semplice gesto simbolico, ricordando a tutti che la violenza sulle donne non è una questione privata, ma una responsabilità che riguarda l’intera società.

Al termine dell’iniziativa, gli organizzatori e chi ha scelto di essere al loro fianco hanno voluto condividere una testimonianza che racchiude il significato più profondo di questa giornata:

“Oggi abbiamo vissuto qualcosa che va oltre un flash mob. Abbiamo visto tanti ragazzi scegliere di esserci, di prendere posizione, di far sentire la propria voce. Ed è proprio da qui che nasce la speranza: dalla consapevolezza che il cambiamento può partire anche dai giovani, dalle loro parole, dai loro gesti e dalla loro capacità di non restare indifferenti.

Abbiamo voluto trasformare una strada in un luogo di incontro, unire tante voci in un unico messaggio e ricordare che il rispetto non è soltanto una parola da pronunciare, ma un valore da dimostrare ogni giorno.

La violenza sulle donne non riguarda soltanto chi la subisce. Riguarda tutti noi. Riguarda il modo in cui educhiamo, il modo in cui ci relazioniamo, il modo in cui scegliamo di stare al mondo.

Per questo continueremo a portare avanti ‘RispettiamoLE’, perché crediamo che ogni voce possa fare la differenza e che nessun gesto di sensibilizzazione sia mai inutile.”

Un ringraziamento sincero è stato rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto Costa, agli ospiti intervenuti, a chi ha sostenuto il progetto e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del flash mob. Gli organizzatori e chi ha condiviso con loro questa esperienza hanno voluto lasciare anche un pensiero rivolto al futuro:

“Oggi abbiamo dimostrato che, quando le persone si uniscono per una causa giusta, possono creare qualcosa di grande. Un flash mob dura pochi minuti, ma ciò che conta davvero è quello che resta dopo: un messaggio, una riflessione, una scelta.

Vorremmo che ogni ragazzo portasse con sé ciò che abbiamo vissuto oggi. Che il rispetto diventasse parte delle proprie relazioni, che la libertà dell’altro fosse sempre riconosciuta e che davanti a qualsiasi forma di violenza non ci fosse mai spazio per l’indif erenza. Perché il 25 novembre non deve essere soltanto una data sul calendario. Deve essere un impegno che continua, una responsabilità condivisa, una promessa che rinnoviamo ogni giorno.”

L’iniziativa “RispettiamoLE” si conferma così, per il terzo anno consecutivo, un’iniziativa capace di coinvolgere nuove energie e di ricordare quanto sia importante educare al rispetto fin da giovani.

Un messaggio dedicato a tutte le donne: “A quelle che hanno trovato la forza di parlare, a quelle che ancora non riescono a farlo, a quelle che chiedono ascolto e a quelle che non ci sono più. Perché ogni donna merita di vivere libera, senza paura, senza violenza. Perché nessuna deve sentirsi sola. Perché il rispetto non può essere un privilegio, ma deve essere la normalità. Insieme, oggi e ogni giorno. Perché il silenzio non protegge, il rispetto sì.”