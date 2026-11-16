PodCast del Corriere Salentino, in studio il Presidente della Provincia Fabio Tarantino

Prende il via il format del Corriere Salentino, “Corriere Salentino PodCast”. In studio, insieme a Maria Taccogna, il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino con cui si è parlato del suo percorso personale ed istituzionale.
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