PORTO CESAREO (Lecce) – Compie oggi un secolo di vita Antonio Alberti, figura storica della vita culturale e archivistica di Porto Cesareo, dove ha legato il proprio nome alla nascita e alla crescita delle principali realtà librarie della comunità. Per celebrare questo traguardo, questa sera, giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 19:30, è in programma un momento di festa nel salone parrocchiale che ospita la Biblioteca Alberti.

Nato a Cagliari il 26 novembre 1926 da Francesco Alberti e Anna Rita Margherita, Antonio Alberti ha dedicato decenni alla tutela della memoria documentale e alla promozione della lettura sul territorio. Dopo aver svolto un lungo lavoro di riordino come archivista presso il Comune di Porto Cesareo, già nel 1991 mise a disposizione oltre mille volumi personali per avviare la Biblioteca Comunale, contribuendo successivamente anche alla nascita di quella scolastica.

Il suo impegno è proseguito anche negli anni più recenti: nel giugno 2013 aveva ripreso, per conto della parrocchia “Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso”, la pubblicazione del periodico mensile culturale Ecclesia, passandone poi il testimone nel febbraio 2017 ad Alessio Peluso. Proprio dalla collaborazione tra i due è nata, il 24 aprile 2019, la nuova biblioteca parrocchiale intitolata allo stesso Alberti, che stasera riunirà amici, lettori e concittadini per rendergli omaggio.