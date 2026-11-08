Salvata speleologa ferita bloccata in grotta nel Barese, sta bene

È stata tratta in salvo e appare in buone condizioni di salute la speleologa di 43 anni originaria di Copertino, che nel pomeriggio di oggi è rimasta bloccata dopo essersi fatta male a una caviglia mentre, con alcuni colleghi, scendeva nella grotta Rotolo – Abisso Donato Boscia in territorio di Monopoli.

La donna è rimasta ferita a una profondità di 120 metri e le operazioni di recupero, definite “complesse”, sono durate alcune ore. Sono intervenuti sedici tecnici del soccorso alpino e speleologico di Puglia, sette dei quali scesi nella cavità, e i vigili del fuoco che hanno aiutato la risalita in superficie. La donna è stata presa in carico dal personale del 118.