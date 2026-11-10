Smartphone al Black Friday: meglio l’ultimo modello o quello dell’anno scorso?

Ogni autunno si ripete lo stesso copione. I nuovi top di gamma arrivano sugli scaffali, accompagnati da presentazioni scintillanti e listini che superano facilmente i mille euro. Nel frattempo, i modelli usciti dodici mesi prima scivolano verso il basso nei cataloghi e, con il Black Friday 2026 in arrivo venerdì 27 novembre, diventano all’improvviso molto più abbordabili.

La domanda viene da sé: ha senso inseguire la novità, o conviene puntare sul predecessore e tenersi in tasca la differenza? La risposta dipende da come usi il telefono, e da qualche dettaglio che spesso si trascura.

Perché novembre favorisce il modello precedente

Il ciclo di vita degli smartphone segue un calendario piuttosto prevedibile. Apple presenta i nuovi iPhone a settembre e Google lancia i Pixel in estate. Samsung distribuisce le uscite nel corso dell’anno, con la serie Galaxy S nei primi mesi e i pieghevoli in estate. A novembre, quindi, quasi tutti i marchi principali hanno in catalogo un modello “appena superato”, e i rivenditori hanno interesse a fare spazio. È spesso il periodo in cui la distanza di prezzo tra l’ultimo arrivato e il suo predecessore diventa più ampia.

A questo si sommano le promozioni del Black Friday, che da MediaWorld spesso si distribuiscono su più giorni, e la possibilità di alleggerire ancora il conto con un codice promozionale. Prima di confermare l’ordine conviene dare un’occhiata alla sezione MediaWorld di Discoup, dove si trovano le offerte attive con scadenze e condizioni di utilizzo.

Queste condizioni vanno lette con attenzione: alcuni coupon escludono determinate categorie, altri richiedono una spesa minima o sono validi solo online. Discoup è uno dei siti che elencano coupon e codici promozionali, e affiancargli portali analoghi come Love Coupons o Codice-sconto.net, che svolgono lo stesso lavoro, offre un doppio controllo e una visione completa delle promozioni in corso, così da scegliere con calma quella più adatta al proprio carrello.

Un’ultima accortezza: quando un negozio annuncia uno sconto deve indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. È il riferimento giusto per capire quanto stai risparmiando davvero.

Cosa cambia davvero tra una generazione e l’altra

Nella maggior parte dei casi, il salto tra due generazioni consecutive è più contenuto di quanto il marketing lasci intendere. Il nuovo processore è più veloce, certo, ma per chat, social, navigazione e streaming la differenza si percepisce appena.

Le fotocamere migliorano soprattutto nelle situazioni difficili, come gli scatti serali o lo zoom spinto, e nell’elaborazione software delle immagini.

Negli ultimi anni molte novità riguardano le funzioni di intelligenza artificiale. Alcune arrivano anche sui modelli precedenti tramite aggiornamento, altre restano legate ai chip più recenti. Se per te contano, verifica in anticipo quali saranno supportate sul telefono che stai valutando. Chi fotografa molto, gioca a titoli impegnativi o registra video con una certa regolarità può invece trovare nell’ultimo modello un vantaggio concreto. In quel caso spendere di più ha una sua logica.

Aggiornamenti e batteria, le vere discriminanti

Più della potenza, quanto a lungo userai il telefono dipende dal supporto software e dalla batteria. Samsung e Google promettono fino a sette anni di aggiornamenti per i loro top di gamma più recenti, e Apple è nota per supportare i propri iPhone a lungo. Dal giugno 2025, inoltre, le norme europee sulla progettazione ecocompatibile obbligano i produttori a garantire aggiornamenti per diversi anni sui modelli immessi sul mercato dopo quella data. Un top di gamma dell’anno scorso ha quindi davanti a sé ancora molta strada.

Sulla batteria il ragionamento è semplice. Un modello precedente acquistato nuovo parte con una batteria integra, a differenza di un usato, e gode comunque della garanzia legale di due anni.

E il telefono che hai adesso?

Prima di cambiare, pensa a cosa fare del dispositivo attuale. Puoi rivenderlo tra privati, regalarlo a un familiare oppure verificare se il rivenditore propone iniziative di valutazione dell’usato, controllando le condizioni al momento dell’acquisto. Se non funziona più, va conferito come rifiuto elettronico (RAEE). In ogni caso, fai un backup completo, esci dagli account e ripristina le impostazioni di fabbrica prima di separartene.

Quale scegliere, in pratica

Per la maggior parte delle persone, il modello dell’anno scorso acquistato durante il Black Friday rappresenta il compromesso più equilibrato. Offre prestazioni ancora ottime, supporto software per anni e un prezzo sensibilmente più basso. L’ultimo arrivato ha senso se sfrutti davvero le sue novità. Fissa un budget, controlla gli anni di aggiornamento garantiti e confronta le offerte con calma: la scelta giusta arriva quasi sempre da lì.