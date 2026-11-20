Ingredienti per 4 persone:
250 gr di penne rigate
500 gr di salsiccia di Norcia
250 ml di panna fresca
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Olio evo
Mezza cipolla tritata
Sale
Pepe
Procedimento
Spellare e sgranare la salsiccia con una forchetta;
In una padella scaldare un filo di olio e far dorare la cipolla;
Aggiungere la salsiccia;
Sfumare con il vino bianco;
Aggiungere la panna fresca;
Salare;
Cuocere le penne rigate in abbondante acqua salata;
Scolare al dente;
Versare le penne rigate nella padella in cui cuoce la salsiccia con la panna;
Amalgamare per almeno 2 minuti;
Aggiungere il pepe;
Condire con il Parmigiano Reggiano grattugiato;
Servire.
Claudia Forcignanò
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