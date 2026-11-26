LECCE – Si conclude mercoledì 9 dicembre alle 20.30, presso il Teatro Paisiello di Lecce, la prima edizione di “KosMitika”, progetto culturale che nasce da una costola di “Mitika”, rassegna teatrale prodotta da Aletheia Teatro con il sostegno del Comune di Lecce e la direzione artistica di Carla Guido.

Titolo della serata, “Uomo sole, Donna luna”: in scena Agnese Perrone e Tyna Maria & Just Community in coproduzione con Frida Aps per uno spettacolo tutto dedicato al Santo ispiratore del dialogo virtuoso tra uomo e natura – Francesco d’Assisi – a ottocento anni dalla morte. Un momento di riflessione significativo per “KosMitika”, perché la visione spirituale di Francesco abbraccia l’universo come un’entità vivente e partecipe in cui ogni elemento del cosmo – dal Sole all’acqua, dalla Luna alla terra – esprime significati e connessioni contenute nei miti antichi come manifestazioni del divino o archetipi dell’animo umano; la regia è di Carla Guido.

I biglietti per la serata sono acquistabili al link https://www.diyticket.it/events/Teatro/35300/san-francesco-e-il-cosmo-uomo-sole-donna-luna.