LECCE – Il primo dato sull’affluenza è stato già pubblicato sul sito della Prefettura di Lecce. In Puglia, alle 12, hanno votato il 17,35 per cento degli aventi diritto. A Lecce affluenza leggermente più alta: 18,08. Patù registra la percentuale più alta di votanti in provincia: 23,97. Al secondo posto Lecce città col 22,35%. A Montesano Salentino l’affluenza più bassa della provincia leccese: 13,69%. Nelle prossime ore si prevede un picco di votanti: la bella giornata avrà spinto molte famiglie a fare una passeggiata al mare, ma in serata molti correranno alle urne, come è accaduto in passato. Si può votare fino alle 23. Le prossime proiezioni relative ai votanti saranno alle 19.

Chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per il Senato della Repubblica. Si vota con il cosiddetto ‘Rosatellum’, sistema misto con un terzo dei seggi, 232 a Montecitorio e 116 a palazzo Madama, assegnato con metodo maggioritario; e due terzi, rispettivamente 232 e 116, con il proporzionale. Nel primo caso in ogni collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. Nel secondo caso a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni territoriali, divise in collegi plurinominali con liste bloccate.

Intanto, in mattinata, tutti i big della politica leccese si sono recati puntuali alle urne: qui in basso potete vedere alcune foto che li immortalano ai seggi.

Affluenza Camera dei deputati: