GALATINA – Aperte le iscrizioni per i corsi serali presso la segreteria didattica dell’Istituto Falcone – Borsellino sino al prossimo 31 maggio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2018. I corsi si svolgono presso l’Istituto Professionale di Viale Don Bosco n. 48. L’Istituto Superiore “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina è, da sempre, attento alle esigenze di formazione continua degli adulti, offrendo una grande opportunità a tutti coloro che intendono completare gli studi, oppure, avendo già conseguito un diploma, desiderano comunque integrare le proprie conoscenze e competenze professionali. L’offerta formativa dell’Istituto, infatti, comprende anche specifici corsi serali per adulti e lavoratori nel settore professionale, con la possibilità di scegliere tra i seguenti indirizzi: Servizi socio-sanitari (con Qualifica O.S.S.);  Odontotecnico; Manutenzione ed assistenza tecnica. Tali corsi si articolano in tre periodi didattici: primo periodo (classi I e II), secondo periodo (classi III e IV) e terzo periodo (classe V). La frequenza del V anno consente l’acquisizione del Diploma equivalente a quello del corso diurno, spendibile sia nel mondo del lavoro che per eventuale proseguimento degli studi.

I percorsi formativi, attivati in convenzione con il C.P.I.A. di Lecce, presentano le seguenti caratteristiche: – gratuità, con la sola eccezione del contributo d’iscrizione e della tassa erariale, ove prevista; – riduzione dell’orario settimanale di lezione (dal lunedì al venerdì); – riconoscimento di crediti formativi, derivanti da studi precedenti e/o da esperienze maturate in ambito lavorativo; – flessibilità del piano di studi; – fruizione a distanza di una parte del periodo didattico richiesto (in misura, di regola, non superiore al 20% del monte ore complessivo). Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 maggio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2018. Tutte le attività didattiche si svolgono presso la sede dell’Istituto Professionale in Viale Don Bosco n. 48, dove è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni (tel. 0836/56.10.95 – www.iisslfb.gov.it).