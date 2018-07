La Compagnia Teatrale Calandra si aggiudica il premio Miglior Corto teatrale nell’ambito del Festival Nazionale di corti teatrali “S…Corticando” a Sciacca, Agrigento, con “Automotores Orletti”, scritto da Luigi Giungato e diretto da Patrizia Miggiano, entrambi interpreti dello spettacolo.Oltre al riconoscimento come Migliore Spettacolo, assegnato dalla giuria tecnica composta da giornalisti, critici e autori teatrali di livello nazionale, “Automotores Orletti” si aggiudica anche il primo posto per la giuria popolare.

Il progetto di “Automotores Orletti”, tuttora in costruzione, nasce da un’idea del 2015, quando si è sentita l’esigenza di affrontare e discutere la genesi delle dittature sudamericane degli anni ’70 e ’80 in relazione alle attuali vicende europee e mediterranee. “Automotores Orletti”, dal nome di un centro di detenzione clandestino argentino del 1977, conduce un’analisi del potere e della verità che occulta e maschera se stessa sotto abissi di falsità, esattamente come gli scomparsi di Stato di oggi, di terra o di mare.