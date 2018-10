LECCE – “Meglio di un racconto di Franz Kafka”. Anzi peggio, verrebbe da dire. Si potrebbe citare il Castello dello scrittore esistenzialista praghese per far capire in quale labirinto burocratico sia piombato l’Ufficio Casa del Comune di Lecce. Oggi in Commissione Servizi sociali, convocata dal presidente avvocato Cosimo Murri Dello Iago, su sollecitazione del consigliere pentastellato Fabio Valente, è stato fatto il punto sulle graduatorie delle case popolari, anche in considerazione delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i precedenti amministratori che in una maniera o nell’altra hanno avuto a che fare con questo annoso problema. La situazione è tragica tra penuria di personale, inchieste giudiziarie, occupazioni abusive a cui non si riesce a rimediare e centinaia di persone in attesa, senza risposte da anni.

“Presenti la dirigente dell’ufficio casa Anna Maria Perulli e l’assessore ai servizi sociali competente per ramo, Saverio Citraro, la narrazione ha raggiunto, a mio avviso, livelli così paradossali che se non avessi ascoltato con le mie orecchie non ci avrei creduto – racconta Fabio Valente – Dopo che la graduatoria è stata ferma nella passata legislatura per quasi due anni, ad ottobre dello scorso anno la dirigente Perulli verificava i requisiti degli aventi diritto in elenco e verificava che alcuni di essi erano già occupanti abusivi, per cui in autotutela sospendeva la graduatoria e provvedeva a modificarne la classifica. E fin qui la parte normale della storia.

La situazione emersa oggi è la seguente (tra parentesi chi ha fatto le dichiarazioni):

– l’uffico casa del Comune di Lecce è sguarnito, quasi nessun funzionario e quei pochi anche in malattia (A.M. Perulli);

– non è possibile verificare lo status delle abitazioni occupate degli abusivi perché non ci sono sufficienti risorse della Polizia Municipale da inviare a fare le opportune verifiche (S. Citraro);

– ci sono 130 ricorsi alla graduatoria che sono stati inviati alla Commissione Provinciale per l’edilizia popolare, ma la stessa non viene convocata perché da mesi manca il segretario ed il presidente non ritiene legittimo convocarla. Sembra che la Regione Puglia debba nominare il nuovo segretario o un suo sostituto, ma non se ne sa nulla (S. Citraro);

– l’Amministrazione comunale stante i problemi su indicati vorrebbe passare tutta la gestione ad Arca Sud, ma non lo può fare perché non esiste all’interno del Comune di Lecce un archivio informatizzato degli alloggi occupati e liberi, ma solo in maniera cartacea ed Arca Sud richiede un minimo di informazioni in merito (S. Citraro).

Alcune considerazioni.

Sembrerebbe che l’uffico casa sia una patata bollente della quale nessuno se ne vuole occupare, allora qui il Sindaco e la Giunta dovrebbero essere i garanti verso chi si occuperà del problema, dare il neseccario sostegno, ma tutto tace.

E’ incomprensible che non si possa destinare qualche risorsa della Polizia Municipale per verificare le occupazioni abusive, la mancanza dell’Amministrazione contribuisce ad aumentare la sfiducia della cittadinanza verso lo Stato, a qualunque livello rappresentato.

E’ paradossale che una Commissione Provinciale non venga convocata per la mancanza del segretario, da una veloce lettura del regolamento fatta oggi sembrerebbe che la Commissione provinciale possa considerarsi insediata con la presenza di tre membri, ma in ogni caso è incomprensibile che tutto si blocchi per un segretario verbalizzante.

Nel 2018, non esiste un supporto informatico che abbia contezza degli alloggi di edilizia popolare del Comune di Lecce e meno male che siamo primi in Italia negli Open Data.

In questo anno di costante frequentazione delle commissioni sto imparando a non sorprendermi più di nulla, di quanto fatto nel passato e di quanto si continua a perpretare sulle spalle dei cittadini, molto spesso verso i meno abbienti, ma oggi devo dire che la sommatoria delle assurdità ha superato ogni limite.

Nessuna assunzione di responsabilità, nessuna presa di posizione per superare i problemi, tutto fermo, se non avessimo acceso un faro oggi in Commissione tutto sarebbe passato in cavalleria, come peraltro tante altre cose.

E i cittadini attendono…”.