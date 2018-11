F.Oli.

SAN DONATO (Lecce) – Avrebbe chiuso un occhio nel corso dei controlli per strada in cambio di qualche regalia. G.R., originario di San Donato, ex ispettore della polizia stradale di Lecce ora in pensione, è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per quattro episodi di corruzione riqualificati in induzione indebita a dare o promettere utilità. E’ stato dichiarato prescritto il reato associativo. La sentenza è stata emessa dai giudici della seconda sezione penale (Presidente Pasquale Sansonetti) a fronte di una richiesta di condanna di 5 anni invocata dal procuratore aggiunto e titolare del fascicolo, Guglielmo Cataldi. Il deposito delle motivazioni è atteso per i prossimi 90 giorni. Subito dopo l’avvocato Francesca Conte potrà impugnare la sentenza in Appello. La posizione dell’ex ispettore era stata stralciata dall’inchiesta principale per problemi di salute. In aula l’Avvocatura dello Stato era rappresentata dall’avvocato Gabriella Marzo.

Risale, invece, a luglio la sentenza sempre di primo grado per gli altri 13 imputati a distanza di nove anni dall’operazione sfociata nel blitz del 13 maggio del 2009 con l’arresto di 16 poliziotti. L’indagine era stata avviata sulla base di un esposto anonimo arrivato in Procura. Nell’esposto si riferiva con dovizia di particolari di presunti illeciti commessi da un gruppo di poliziotti e si fornivano indicazioni anche sulle aziende che sarebbero state coinvolte nel giro. All’esposto aveva fatto seguito, un mese dopo, una sorta di relazione di servizio inviata al compartimento di Bari della Polstrada.

Secondo le indagini, per oltre 20 anni, gli agenti avrebbero garantito a più di 100 imprese il transito dei veicoli senza eseguire controlli. In cambio, avrebbero ricevuto regali e denaro. I favori elargiti dagli agenti sarebbero stati ricambiati sotto varie forme: dalle somme di denaro ai generi alimentari o ad altri “benefit” percepiti illegalmente. Tutto sarebbe stato calibrato in funzione del settore economico nel quale era impegnata l’azienda i cui veicoli eludevano qualsiasi controllo.