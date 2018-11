GALLIPOLI (Lecce) – Dopo una finale tirata, intensa e combattuta, decisa solo ai calci di rigore, il Bologna prevale sul Real Casarea e si aggiudica la quinta edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13 succedendo al Nick Bari vincitore nel 2017.

Al momentaneo vantaggio dei campani, ha risposto nel giro di pochi minuti gli emiliani che hanno rimesso il risultato in parità. Neppure i due tempi supplementari sono stati sufficienti per rompere l’equilibrio, affidando le sorti del match alla lotteria dal dischetto. La finale è stata disputata allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli.

Un forte ringraziamento – si legge nel comunicato – a tutte le 24 squadre partecipanti e ai gruppi di genitori giunti nel Salento per assistere all’evento sportivo e apprezzare le bellezze del nostro territorio. Una menzione particolare anche per gli impianti di Racale, Heffort Sport Village, Europa Soccer Academy e Castrignano del Capo che hanno ospitato le 51 partite del torneo.

Il network ritorna dal 6 al 9 dicembre per il torneo Under 15 femminile. Nel 2019, dal 28 febbraio al 5 marzo, si disputerà il XVI Trofeo Caroli Hotels Under 14 (con grandi novità) e dal 18 al 22 aprile il VII Trofeo Caroli Hotels Under 12. L’evento è stato organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels.

FINALE STADIO A. BIANCO GALLIPOLI

BOLOGNA – REAL CASAREA 4-3 dcr (1-1)

Reti: pt. De Liguori (RC), Maiani

Classifica

BOLOGNA REAL CASAREA JONIA CALCIO LASCARIS

Capocannoniere Memorial “Maurizio Galati”: Venturino (Genoa)

Miglior Portiere Memorial “Mario Caputo e Maria Domenica Caroli”: Verardi (Bologna)

Premio Fair Play: Ragazzi Sprint Crispiano

Squadra Rivelazione: Real Casarea

Miglior Tecnico: Juan Solivellas (Bologna)

Premi speciali: Simms (Wigan), Bergia (Torino), Iasevoli (Real Casarea), Tumminelli (Bologna), Dirvario (Virtus Mercadante), Ruggiero (Accademia Sorrento)

Voucher vacanza Caroli Hotels ai gruppi genitori di Jonia Calcio, Accademia Sorrento, Mercadante, Real Casarea, Montecchio