“Il presidente del consiglio regionale annulli l’iniziativa per studenti con uno dei fondatori delle brigate rosse” a chiederlo è il Consigliere Regionale Andrea Caroppo, Segretario Regionale della Lega.

“Non sono in discussione le libertà di un cittadino italiano che ha scontato la sua pena, è in discussione l’opportunità di offrire “cattedra” e di parlare a centinaia di giovani a un “cattivo maestro”: chi ha insanguinato la nostra storia, fornito un qualche contributo

all’assassinio per odio ideologico politico di servitori dello stato, può parlare e dire tutto ciò che vuole, ma un’Istituzione non può proporlo come riferimento. Loizzo rimedi a questa vergogna: annullare l’iniziativa sarebbe solo segno di intelligenza e rispetto delle istituzioni”