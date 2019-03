TREPUZZI (Lecce) – A conclusione di un iter avviato dalla scorsa amministrazione comunale, si è tenuta ieri l’intitolazione della Sala giunta del Palazzo Comunale a Franca Rame. “Una scelta pessima, giustificata da una biografia a dir poco edulcorata, dalla quale sono stati volutamente omessi aspetti inquietanti della vita e dell’attività politica dell’attrice milanese”, dichiara il consigliere comunale Francesco Pezzuto.

“Negli anni settanta Franca Rame, assieme al marito Dario Fo, si rese protagonista della difesa del terrorista Achille Lollo, di Potere Operaio, autore del famigerato “rogo di Primavalle”, nel quale furono arsi vivi i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, rispettivamente di 22 e 8 anni”, continua il consigliere.

“Caro Achille, ti ho spedito un telegramma non appena saputo del tuo arresto […] Ti ho inserito nel Soccorso rosso militante. Riceverai denaro dai compagni, e lettere, così ti sentirai meno solo. Comunicami immediatamente la tua scarcerazione, che avverrà prestissimo. Se puoi scrivi. Un fortissimo abbraccio”. “Questo uno stralcio della lettera”, prosegue il consigliere, “inviata dalla stessa Franca Rame al terrorista, subito dopo il suo arresto. Grazie all’impegno, non solo politico ma anche economico, della Rame e del marito, il carnefice dei fratellini Mattei poté fuggire in Brasile, scampando alla condanna definitiva a 18 anni di carcere per duplice omicidio colposo”.

“Una donna”, conclude il consigliere, “che ha incanalato il dolore per la violenza subita nell’odio verso la opposta parte politica, senza desistere nemmeno di fronte a due innocenti ragazzi carbonizzati, una persona che ha favorito la latitanza di un omicida, non può essere indicata come esempio virtuoso alle nuove generazioni e non dovrebbe ricevere nessuna intitolazione da parte delle istituzioni”.