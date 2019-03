Malgrado gli sforzi e la buona volontà, la gente non riesce più a tollerare la mellifluità dei politici, le untuose smancerie di personaggi pirandelliani sempre pronti a svenevoli moine, le lusinghe di chi fa delle cerimonie uno stile di vita e di chi sui convenevoli costruisce una carriera. Poveri, fuori e dentro. Sono loro i protagonisti dell’impoverimento del Paese, i beati, gli “eletti” (o meglio gli eleggibili), munifici di promesse di posti di lavoro e incarichi, in cambio di voti, pur nella consapevolezza di non potere (e, qualche volta, non volere) accontentare tutti. Persone senza scrupoli, che balzano da un partito all’altro in cerca di poltrone. Sono i nuovi delinquenti, quelli che violano la legge sulla rappresentanza elettorale e, a volte, anche qualcun’altra. Non tutti, ma gli arresti sono all’ordine del giorno. Corruzione, concussione, falso in atto pubblico, malversazione, sono solo alcuni dei reati di cui si macchiano, direttamente o indirettamente. Sempre lesti ad arraffare, mentre guardano i loro elettori arrancare.

Per cinque anni lontani dal popolo, non rispondono al telefono, non si fanno trovare, per poi venirti a cercare quando manca qualche mese alla scadenza del mandato. E tutto ricomincia. Fantastici! Tutti in gamba, a differenza degli elettori, penseranno … tutti fessi. Ed ecco che s’inventano l’inimmaginabile, l’inconcepibile, l’imprevedibile e finanche l’incredibile: primarie si, primarie no, io corro da solo, chi mi ama mi segua, eccetera. Sembrano titoli di film hollywoodiani. Anche la trama, sempre a lieto fine, per loro. Peccato che non lo sia anche per gli elettori, i loro “rappresentati”. E mentre questi ultimi non sopportano più di dover chiedere ciò che gli spetta, i primi si attaccano ai privilegi e per essi combattono guerre senza fine. Ecco perché gli italiani ancor meno tollerano il nepotismo sfrenato che li accompagna durante la vita e anche dopo la morte attraverso la reversibilità delle indennità agli eredi, per generazioni. Non se ne può più di subire, ma subiamo! È questo il peggior controsenso. E neanche questo si può perdonare. Ma qualcuno potrebbe dire: e cosa possiamo fare? Cosa? Semplice! Non assoggettarsi, a nessuno. Niente raccomandazioni, niente spinte, niente attenzioni. Sia chiaro a tutti! Il favore lo fa l’elettore, quando si reca nell’urna e sceglie il suo candidato. “Sceglie”, appunto.

Niente Porcellum, né Rosatellum, leggi incostituzionali che alterano la rappresentanza. Lo dice la Consulta. Scelta del partito e, prima ancora, del candidato. Niente imposizioni dall’alto. È questa la vera arma dell’elettore: la rappresentanza, che si può realizzare attraverso una legge chiara e trasparente che consenta all’elettore di punire l’eletto che non rispetti i patti elettorali. E, soprattutto, niente favori, perché gli eletti si nutrono di questo. Diventano tanto più forti quanto più favori gli si chiedono (non fanno). Ed è così che ogni elezione è un concorso e i candidati vi concorrono per “sistemarsi”. È il concetto di posto fisso a cui si riferisce Checco Zalone e la commedia continua, mentre l’Italia muore ogni giorno. Che tristezza! Flavio Carlino

