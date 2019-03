LECCE – Il portavoce di Grande Lecce, avvocato Riccardo Rodelli, interviene per contestare le promesse sugli estimi fatte dal sindaco uscente di centrosinistra: “Una cosa è certa, il candidato Salvemini in campagna elettorale può fare tutto, smontare il filobus, risolvere il problema dell’aumento degli estimi catastali, magari anche sconfiggere la fame nel mondo.

Quando però ha amministrato Lecce non è riuscito a far venire neanche la ruota panoramica!

Salvemini quando aveva il potere di non mettere le mani in tasca ai cittadini, ha invece proseguito nella direzione opposta, inserendo nuove tasse ed inasprendo quelle che già c’erano. Dimostrandosi indifferente nei confronti di quei cittadini leccesi che solo ora vorrebbe tutelare al sol fine di averne un tornaconto politico.

Assistiamo ancora una volta al classico stile farisaico, quello buono e compassionevole in salsa elettorale, per poi avere quello super rigoroso in veste governativa. Non dimentichiamoci che ha provveduto ad avviare il processo di predissesto, pur non essendocene l’effettiva necessità.

Così oggi Salvemini celebra la giornata del ‘Partecipa. Idee e progetti per cambiare Lecce Insieme’. Ma tutti sappiamo che da Sindaco il motto è in stile marchese del Grillo: Io so io, e voi non siete un cazzo!”.