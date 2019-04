Meritocrazia è un termine molto abusato, ma, al contempo, un concetto, un modus vivendi, che rischia l’estinzione. E se questo non sarà chiaro a tutti e non si inizierà a dare valore al merito, il destino del nostro Paese è segnato. L’Italia non raggiungerà mai la sua ripresa economica senza la meritocrazia. Essa è una merce come le altre e, per questo, “degna” di un valore che può, e deve, essere speso come contropartita di ogni cosa che da essa può dipendere. Infatti, mi risulta difficile pensare che la meritocrazia non sia un elemento necessario per l’efficienza, anche e soprattutto, economica di un Paese, che poi si traduce in benessere. Grazie ad essa le risorse umane verrebbero collocate nel posto giusto e sarebbero in grado di svolgere al meglio i compiti ad esse assegnati.

Meritocrazia e competizione, questa la sfida del nuovo millennio, nell’istruzione, nella medicina, nello sport, nell’economia, ovunque. Il connubio tra meritocrazia e competizione incentiva i migliori ad emergere. E se la meritocrazia impera, non c’è bisogno di un premio nobel per comprendere che il livello della qualità della vita aumenta.

In un mondo di pari opportunità, i più intelligenti e i più volenterosi devono vedersi riconosciute le proprie capacità, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia di origine. La meritocrazia non deve essere un mezzo da utilizzare per favorire la mobilità sociale, così come è stato inteso da qualche decennio a questa parte, da quando ha smesso di essere uno strumento utilizzabile per migliorare l’efficienza dei servizi ed è diventato un valore morale.

Secondo l’attuale concetto, la meritocrazia non deve essere solo efficienza, ma anche uguaglianza.

In altri termini, la domanda è la seguente: è giusto che le condizioni socio-economiche della famiglia di appartenenza non determinino il destino delle persone e la meritocrazia consenta ai più bravi di emergere, ma quelli che hanno avuto la sfortuna di essere, in qualche modo, meno intelligenti o anche solo meno dotati di forza di volontà, che fine fanno? Sono meno meritevoli?

Non hanno, forse, anch’essi il diritto di ingresso nel binomio meritocrazia-competizione?

La risposta? Si, ma non nei posti in cui si richiede grande intelligenza e forte volontà. Altrove!

La meritocrazia deve essere al servizio di tutti, ma non è per tutti. Essa deve identificarsi con l’èlite. E l’èlite è di tutti, ma non per tutti: senza, perciò, apparire un concetto immorale.

Equità, ma non uguaglianza. È giusto dare a tutti le stesse possibilità, ma non le stesse cose. Diciamolo chiaramente: la demagogia dell’uguaglianza ha reso impraticabile qualsiasi selezione meritocratica e c’è da chiedersi se non sarebbe stato meglio, invece, lasciare che le differenze emergessero e si manifestassero a tutti, sì da consentire, ad ognuno di noi, di esserne consapevole fino a sensibilizzare il proprio animo e la comune coscienza di fronte ai problemi che essa stessa ha creato?

Non è “moralizzando” il concetto di meritocrazia che si è aumentato il benessere dei meno abbienti, né, allo stesso modo, si sono ridotte le diseguaglianze sociali.

Caso mai, ciò potrà accadere quando i meritevoli e i volenterosi saranno al posto giusto e, soprattutto, al posto dei non meritevoli sfaticati “raccomandati”, perché se questa “utopica teoria delle risorse” prenderà corpo, i servizi saranno eccellenti per i contenuti e per la forma, essendo i meritevoli volenterosi molto più intelligenti e preparati e molto più ben disposti nei confronti degli utenti di quanto non lo siano i non meritevoli sfaticati “raccomandati”.

Così ci sarà più competenza, più voglia di lavorare, più competizione e produttività ad ogni livello. E un maggior benessere per tutti.

Ma ciò richiede molto coraggio: nessuno dovrà più chiedere raccomandazioni e nessuno dovrà più concedere favoritismi. Niente più parenti, amici ed amanti vincitori di concorsi; solo gente preparata e volenterosa. Basta con i fessi presuntuosi e le donnine disposte a tutto.

Se, invece, si vuole continuare ad essere “prudenti” per non essere espulsi dall’umano consenso (“in quanto reprobi ignoranti” aggiungerei), ci si attenga pure alle assurde regole: niente meritocrazia, ma solo favoritismi, raccomandazioni e nepotismo.

Ma, poi, non lamentiamoci!

Flavio Carlino