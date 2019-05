LECCE – Il Pd ottiene un risultato storico e si impone come primo partito della città: 11,15%, davanti a Lecce Città Pubblica (10,83%). Per i dem una doppia festa: incassano tutti i consiglieri uscenti. Fa ingresso in consiglio anche il giovane imprenditore Marco Miceli, quarto degli eletti. Ottimi i risultati delle liste di Alessandro Delli Noci: il totale dei voti di Noi per Lecce, Coscienza Civica e Sveglia Lecce è il 20 per cento. La lista Noi per Lecce costruita con l’aiuto del capo di gabinetto di Michele Emiliano, Claudio Stefanazzi, è il terzo partito a Lecce (7,82%). I dati che potrete vedere nella tabella giù parlano chiaro: le liste del centrosinistra erano liste vere. Alcune liste del centrodestra, invece, erano solo formali. Civica totalizza il 4,83 per cento. L’Udc scende al 2,88%, mentre Puglia Popolare totalizza il 2,41: anche questi partiti che prima erano nel centrodestra hanno avuto un ruolo fondamentale (senza anche uno solo di loro Salvemini sarebbe andato al ballottaggio).

13 LISTE, MA 4 CON POCHISSIMI VOTI PER IL CENTRODESTRA

Le liste della destra radicale non contano nulla a Lecce: totalizzano pochissimi voti, senza parlare del Popolo della Famiglia e della Democrazia cristiana che in due non raggiungono nemmeno 100 voti. Fratelli d’Italia è la lista più suffragata nel centrodestra leccese: i rapporti di forza sono cambiati grazie all’innesto fittiano. Andrea Guido (a quota 900) e Roberto Giordano Anguilla (a quota 703) sono i primi degli eletti e probabili consiglieri. Angelo Tondo resta a quota 600 e resta fuori. Prima Lecce/Andare Oltre si piazza al secondo posto col 5,30% (scatta Gianmaria Greco), subito prima di Forza Italia (dove Luciano Battista è primo e dietro si piazza Bernardo Monticelli Cuggiò), con un distacco di 70 voti (5,05). La Lega totalizza il 4,5% ed è il quarto partito a Lecce (Giordana Guerrieri e Severo Martini sono i più quotati). La lista di Gaetano Messuti, Sentire Civico è la quinta lista del centrodestra per voti con 3,84%, con uno scarto di pochi voti dalla lista Congedo sindaco (3,79%). Nella lista di Messuti c’è una sfida tra Tramacere e Capoccia. La lista di Paolo Perrone, Lecce Città del Mondo, è al 3,23% e combatte per ottenere un consigliere (Giorgio Pala).

ADRIANA POLI BORTONE ENTRA IN CONSIGLIO E PIAZZA UN SUO UOMO

La senatrice entrerà in Consiglio con un consigliere della lista più suffragata: la lista Adriana Poli Bortone Sindaco ha totalizzato oltre 2000 voti.

IL FLOP M5S E SINISTRA COMUNE

Ci sono pochi segreti dietro il flop del Movimento 5 Stelle, anche se Arturo Baglivo entrerà in Consiglio, e di Sinistra Comune, che ha fatto scendere il campo una candidatura autorevole come quella di Mario Fiorella: i leccesi hanno ritenuto superflue queste due proposte e non le hanno premiate. Nel caso dei pentastellati, poi, c’è il fatto che hanno perso troppi pezzi a Lecce in questi anni: impossibile vincere così.

Liste centrodestra