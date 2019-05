LECCE – “La BANDIERA BLU D’EUROPA a Lecce ? Magari…” – commenta il candidato consigliere del Pd, Marco Miceli, giovane imprenditore prestato alla politica.

“All’inizio di questo mese di maggio sono state assegnate, come ogni anno, le Bandiere Blu d’Europa alle spiagge e laghi che si distinguono per la sostenibilità della gestione del territorio. Bandiera Blu è sostanzialmente sinonimo di acque pulite e paesaggi meravigliosi, e l’aver ottenuto tale riconoscimento costituisce un richiamo irresistibile per il turismo e l’economia in generale del territorio. Si tratta di un riconoscimento internazionale che viene assegnato sin dal 1987 da organismi ONU in collaborazione con la ong FEE, che ha come obiettivo principale quello di indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale.

Quest’anno è aumentato il numero di riconoscimenti conferiti in Italia (ben 183 Comuni), con in testa la Liguria con 30 eco-label, seguita dalla Toscana con 19. La Puglia è ferma a 13, di cui il Salento ne conta 3 (Otranto, Castro e Salve).

Così si esprime con soddisfazione Claudio Mazza, presidente della Fee Italia: “Quella di Bandiera Blu è una filosofia dei piccoli passi ma di cose molto concrete, che nel tempo determinano il cambiamento. I comuni in grado di conservare il proprio patrimonio ambientale e di saperlo promuovere mostrano già di essere quelli maggiormente appetibili per il turismo, turismo che dovrà inevitabilmente riferirsi a parametri di sostenibilità sempre più stringenti per potersi rinnovare e creare benessere”.

E le Marine leccesi potranno mai fregiarsi di questo ambito riconoscimento ?

Poiché le Bandiere Blu vengono assegnate con riferimento ad un certo numero di criteri riguardanti la gestione del territorio, il canovaccio degli aspetti da sviluppare e migliorare è già abbastanza delineato: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione così come la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione di quelli pericolosi. Inoltre: le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio; la cura dell’arredo urbano (piste ciclabili, zone pedonali) e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.

Impegnandosi in tutti questi campi, la futura Amministrazione di Lecce non potrà che migliorare la fruibilità e la vivibilità delle sue “perle costiere”, ma non solo per cercare di fregiarsi del titolo di Bandiera Blu d’Europa, quanto perché i cittadini leccesi, ormai disamorati delle spiagge vicine, possano ritornare a frequentarle con gioia, trascinando anche il turismo balneare forestiero”.