La Federtennis ha organizzato un interessante convegno legato all’impiantistica sportiva. tra i temi trattati quello dell’ ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO: banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla cultura;

MAPEI: azienda leader specializzata nella realizzazione di campi da tennis in resina; PERFORMANCE IN LIGHTING: azienda che si occupa di illuminazione campi; EYES ON: società che si occupa, attraverso l’installazione di telecamere in campo da tennis, di riprendere le partite di tennis analizzando le sessioni di gioco. Ai nostri microfoni il Presidente Provinciale di Lecce della Federtennis Elio Pagliara, l’assessore allo sport del Comune di Lecce Paolo Foresio, l’assessore allo sport della Provincia di Lecce Massimiliano Romano, Francesco Mantegazza della Federtennis della Regione Puglia e Alessandra Termini del Circolo Tennis di Lecce.